Назад ST 04.12.24, 16:05 HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.

Кредитная линия по необходимости

проценты только от использованной суммы. Лимит можно использовать по частям в разные месяцы или сразу в полном объеме. Клиенты HyBa отмечают, что частичное или полное досрочное погашение кредитного лимита без дополнительных расходов добавляет особенное удобство услуге и позволяет лучше управлять своими финансовыми обязательствами и оптимизировать расходы предприятия. Кредитная линия HyBa BUSINESS предоставляет предпринимателям доступ к кредитному лимиту в размере до 15 000 евро. По словам руководителя бизнес-кредитования HyBa Елены Богдановой, основное преимущество кредитной линии заключается в том, что компании могут использовать дополнительные средства именно тогда, когда появляется в этом необходимость, оплачивая. Лимит можно использовать по частям в разные месяцы или сразу в полном объеме. Клиенты HyBa отмечают, что частичное или полное досрочное погашение кредитного лимита без дополнительных расходов добавляет особенное удобство услуге и позволяет лучше управлять своими финансовыми обязательствами и оптимизировать расходы предприятия.

Бизнес-кредит с аннуитетным графиком

фиксированной суммой и сроком ежемесячного платежа. Максимальная сумма бизнес-кредита составляет 15 000 евро и на период до 36 месяцев. Для предприятий, которые не хотят открывать кредитную линию, мы предлагаем альтернативную услугу. Например, предоставляется возможность ходатайствовать о кредите с классическим аннуитетным графиком платежей – бизнес-кредит HyBa BUSINESS. Это финансовая услуга для корпоративного клиента с. Максимальная сумма бизнес-кредита составляет 15 000 евро и на период до 36 месяцев.

Богданова отмечает, что бизнес-кредит HyBa отлично подходит, например, для финансирования конкретной инвестиции. Следует учитывать, что в случае обоих продуктов требуется личная гарантия члена правления, также у предприятия должен быть предоставлен отчет за хозяйственный год, если срок данной обязанности наступил.

Преимущества кредитной линии

Гибкость: корпоративный клиент сам выбирает, когда и в каком объеме использовать лимит, сохраняя контроль над финансами предприятия.

корпоративный клиент сам выбирает, когда и в каком объеме использовать лимит, сохраняя контроль над финансами предприятия. Удобный доступ к средствам: открытая кредитная линия обеспечивает круглосуточный 24/7 доступ к свободным средствам. HyBa самообслуживание позволяет осуществить перевод на банковский счет предприятия всего за несколько кликов, независимо от Вашего местоположения.

открытая кредитная линия обеспечивает круглосуточный 24/7 доступ к свободным средствам. HyBa самообслуживание позволяет осуществить перевод на банковский счет предприятия всего за несколько кликов, независимо от Вашего местоположения. Экономичность: предприятие оплачивает проценты только от использованныой суммы, что может быть более выгодным решением, по сравнению с процентами и расходами по обслуживанию долгосрочных кредитов.

предприятие оплачивает проценты только от использованныой суммы, что может быть более выгодным решением, по сравнению с процентами и расходами по обслуживанию долгосрочных кредитов. Отсутствие скрытых плат: открытие кредитной линии для обеспечения оборотных средств является бесплатным и не сопровождается платами за заключение и ежемесячнысми расходами по обслуживанию договора. Также HyBa не взимает компенсацию за досрочное окончание договора.

Кредитное предложение в тот же день

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Пройдите идентификацию и заполните заявку.

Подайте необходимые данные и ожидайте предложение.

Заявки корпоративных клиентов рассматриваются в рабочие дни с 9 до 17. Точный лимит определяется на основании анализа кредитоспособности предприятия. После активации услуги, Вы получите сразу возможность использования дополнительных средств.

BB Finance OÜ – 18 лет опыта в финансовой сфере

Бренд HyBa управляется финтех-компанией BB Finance OÜ , которая действует на рынке как поставщик кредитных услуг с 2006 года. BB Finance выдана лицензия Финансовой инспекции № 4.1-1/62.

Данная информация является рекламой бизнес-кредита. Ознакомьтесь с условиями на сайте www.hyba.ee и проконсультируйтесь со специалистом.