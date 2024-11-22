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  • ST
  • 04.12.24, 16:05

HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия

Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия

Кредитная линия по необходимости

Кредитная линия HyBa BUSINESS предоставляет предпринимателям доступ к кредитному лимиту в размере до 15 000 евро. По словам руководителя бизнес-кредитования HyBa Елены Богдановой, основное преимущество кредитной линии заключается в том, что компании могут использовать дополнительные средства именно тогда, когда появляется в этом необходимость, оплачивая проценты только от использованной суммы. Лимит можно использовать по частям в разные месяцы или сразу в полном объеме. Клиенты HyBa отмечают, что частичное или полное досрочное погашение кредитного лимита без дополнительных расходов добавляет особенное удобство услуге и позволяет лучше управлять своими финансовыми обязательствами и оптимизировать расходы предприятия.

Бизнес-кредит с аннуитетным графиком

Для предприятий, которые не хотят открывать кредитную линию, мы предлагаем альтернативную услугу. Например, предоставляется возможность ходатайствовать о кредите с классическим аннуитетным графиком платежей – бизнес-кредит HyBa BUSINESS. Это финансовая услуга для корпоративного клиента с фиксированной суммой и сроком ежемесячного платежа. Максимальная сумма бизнес-кредита составляет 15 000 евро и на период до 36 месяцев.
Богданова отмечает, что бизнес-кредит HyBa отлично подходит, например, для финансирования конкретной инвестиции. Следует учитывать, что в случае обоих продуктов требуется личная гарантия члена правления, также у предприятия должен быть предоставлен отчет за хозяйственный год, если срок данной обязанности наступил.

Преимущества кредитной линии

  • Гибкость: корпоративный клиент сам выбирает, когда и в каком объеме использовать лимит, сохраняя контроль над финансами предприятия.
  • Удобный доступ к средствам: открытая кредитная линия обеспечивает круглосуточный 24/7 доступ к свободным средствам. HyBa самообслуживание позволяет осуществить перевод на банковский счет предприятия всего за несколько кликов, независимо от Вашего местоположения.
  • Экономичность: предприятие оплачивает проценты только от использованныой суммы, что может быть более выгодным решением, по сравнению с процентами и расходами по обслуживанию долгосрочных кредитов.
  • Отсутствие скрытых плат: открытие кредитной линии для обеспечения оборотных средств является бесплатным и не сопровождается платами за заключение и ежемесячнысми расходами по обслуживанию договора. Также HyBa не взимает компенсацию за досрочное окончание договора.

Кредитное предложение в тот же день

  • Откройте https://hyba.ee и войдите в самообслуживание.
  • Пройдите идентификацию и заполните заявку.
  • Подайте необходимые данные и ожидайте предложение.
Заявки корпоративных клиентов рассматриваются в рабочие дни с 9 до 17. Точный лимит определяется на основании анализа кредитоспособности предприятия. После активации услуги, Вы получите сразу возможность использования дополнительных средств.

BB Finance OÜ – 18 лет опыта в финансовой сфере

Бренд HyBa управляется финтех-компанией BB Finance OÜ, которая действует на рынке как поставщик кредитных услуг с 2006 года. BB Finance выдана лицензия Финансовой инспекции № 4.1-1/62.
Данная информация является рекламой бизнес-кредита. Ознакомьтесь с условиями на сайте www.hyba.ee и проконсультируйтесь со специалистом.

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