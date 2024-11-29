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  • ST
  • 05.02.25, 15:52

Почему планирование кухни стоит начать уже на этапе строительства дома?

При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.
Почему планирование кухни стоит начать уже на этапе строительства дома?
  • Foto: HEIKKI AVENT
Для достижения наилучшего конечного результата дизайнеры компании по производству кухонной мебели Arens рекомендуют начинать планирование кухни одновременно с проектированием дома, чтобы расположение коммуникаций, дверей и окон впоследствии при заказе мебели не обусловило неожиданные проблемы. Основой идеального проекта кухни является правильный план дома, включающий размеры комнат, водопроводную, электрическую и вентиляционную системы, а также места расположения окон и дверей.
  • Foto: Aventus
В большинстве случаев менять расположение труб, розеток или вентиляции на более позднем этапе не рекомендуется из-за больших дополнительных расходов, и поэтому в результате более позднего планирования клиентам нередко приходится смириться с худшей функциональностью или внешним видом. В то же время, следует учитывать, что кухня представляет собой инвестицию на долгие годы, и поэтому такие решения следует серьезно обдумать.
“Помимо плана и расположения коммуникаций, при планировании кухни определяющее значение имеют потребности клиента. Я рекомендую начинать планирование кухни с определения потребностей вашей семьи, то есть пользователей кухни – сколько человек обычно чем-либо занимаются на кухне, насколько часто и много на ней готовят, будет ли обеденный стол стоять на кухне или для него предусмотрена отдельная столовая”, – перечисляет дизайнер Марили Рооба.
  • Foto: Aventus
Она добавляет, что при проектировании дома очень важно обдумать, желает ли человек обустроить кухню открытой планировки, или же он предпочитает обособленное кухонное пространство. Сегодняшним трендом являются скорее открытые кухни, на которых готовящий еду член семьи не находится где-то в отдельном помещении, а полноценно участвует в семейной жизни. А если на кухне есть отдельный кухонный остров, то обязательно нужно подключить к нему электропроводку, а также предусмотреть водопроводные коммуникации для раковины и/или посудомоечной машины.
По словам Рооба, наиболее распространенным решением является L-образная кухня, в центре которой зачастую располагается островок. В случае L-образной кухни можно создать уютную кухонную зону с необходимой встраиваемой техникой и расположенной рядом более низкой столешницей. В таком случае навесные шкафы обычно и вовсе не рекомендуются – на кухне устанавливаются только высокие шкафы и низкая часть со столешницей. Кроме встраиваемой техники, также может быть предусмотрен так называемый шкаф для завтрака, дверцы которого скрываются в каркасе. Такое решение обеспечивает дополнительную поверхность для небольшой кухонной техники, которую после использования можно удобно спрятать за дверцами.
“В случае U-образной кухни следует обязательно убедиться, что основная рабочая зона не слишком рассеяна по сторонам. Бежать с кипящей водой и кастрюлей с макаронами к раковине через всю кухню – не самое приятное занятие. Хотя считается важным соблюдать так называемый кухонный треугольник, мой личный опыт говорит о том, что важнее, чтобы вода и плита не находились слишком далеко друг от друга, – говорит дизайнер. – И в случае с прямой кухней стоит проследить, чтобы между раковиной и плитой оставалось достаточное рабочее пространство. Ситуации могут быть разными, однако достаточным можно считать пространство около 60 сантиметров”.
  • Foto: Aventus

Света на кухне никогда не бывает слишком много

Так как мы живем в довольно темной климатической зоне, света на кухне никогда не бывает слишком много, независимо от ее дизайна. “Под навесным шкафами мы всегда рекомендуем устанавливать подсветку, будь то светодиодная лента или светильники местного освещения. Кроме того, подсветку можно добавить и во все обычные шкафы и ящики, благодаря чему в них будет значительно легче находить посуду и другие столовые приборы,” рассказывает дизайнер.
– Если же на вашей кухне нет возможности установить навесные шкафы, в результате чего столешница остается без подсветки, единственным выходом будет установка хорошего потолочного освещения. При этом в таком случае необходимо обязательно убедиться, что светильники не установлены слишком далеко от стены, так как это может обусловить риск отбрасывания на кухонную столешницу тени работающего на кухне человека. В зависимости от высоты потолка, разумно размещать потолочное освещение на расстоянии примерно 35–45 см от стены.
Что касается оптимизации пространства для хранения, Рооба рекомендует использовать вместо нижних кухонных шкафов скорее ящики, поскольку их легче организовать, а обзор содержимого ящиков по сравнению со шкафами намного удобнее. Кроме того, различные системы корзин используются уже практически во всех шкафах, будь то узкий шкаф для бытовой химии или угловое решение.
  • Foto: Aventus
“Мы всегда говорим нашим клиентам, что в части высокого качества механизмов и освещения никогда не стоит идти на компромиссы, так как они являются исключительно важными аспектами функциональной и практичной кухни, – подчеркивает она. – На самом деле, именно имеющееся пространство и места расположения его коммуникаций, таких как водопроводные трубы, вентиляция и розетки, диктуют решения для кухни, и при этом порой они способны и вовсе разрушить красивую мечту об идеальной кухне. Именно поэтому важно начать планировать кухню уже на начальной стадии строительства дома!“
Ознакомиться с материалами и фурнитурой для кухонной мебели можно в салонах Arens в Таллинне и Тарту, а также на сайте www.arens.ee и галерее сайта Arens представлена подборка готовых кухонь, новых решений и дизайнов.
Посмотреть еще: www.instagram.com/arens_estonia и www.facebook.com/profile.php?id=100063739248449
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