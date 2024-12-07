Есть решения, как утеплить исторический дом изнутри

В Риге привлекает внимание многоквартирный дом в стиле модерн, созданный архитектором Вильгельмом Людвигом Бокслаффом, при реконструкции которого использовались плиты bauroc RENOVE
. Среди работ выдающегося рижского архитектора Вильгельма Людвига Бокслаффа — 30 многоэтажных жилых и общественных зданий, а также несколько промышленных объектов. Почти каждый его проект уникален, в том числе и многоквартирный дом на улице Лиенес 7 в центре Риги.
«В Латвии в 1905–1911 годах был популярен стиль с элементами национального романтизма. Характерные формы этого стиля отчасти присутствуют и в нашем доме, построенном в 1907 году», — рассказывает Людмила Бернштейне, чья 100-метровая квартира занимает почти весь первый этаж здания.
Фасад рижского дома постепенно реставрировали, сохраняя его оригинальный вид: обновляли исторические элементы декора и слой краски. Однако, как и для многих исторических зданий, энергетическая эффективность оставалась проблемой.
«Смотря на счета за отопление, мы поняли, что нужно что-то предпринимать», — смеется Людмила Бернштейне. Она начала изучать различные способы утепления здания изнутри, так как утеплить стены снаружи было невозможно: исторические элементы фасада в стиле модерн должны были быть сохранены в их первоначальном виде.
Людмила Бернштейне обладает опытом и умением находить информацию благодаря работе специалистом в области устойчивого строительства. Изучая возможные решения, она обратила внимание на плиты bauroc RENOVE и решила использовать это инновационное решение практически на всем первом этаже здания как со стороны улицы, так и со стороны двора.
Дышащий материал — лучшее решение для дома
«Работая консультантом, я хорошо знакома с вызовами в области энергосбережения. Понимая проблемы, которые могут возникнуть при утеплении стен изнутри с использованием обычных материалов, я была рада найти эффективное решение», — отмечает она.
«Стандартные системы утепления довольно сложно правильно установить, и они не учитывают так называемый человеческий фактор». В системах с пароизоляцией повреждения пленки — частая проблема: это может случиться даже при простом сверлении стены. Если пароизоляция повреждена, появляется риск образования плесени и даже синдрома «больного дома». «Я хотела этого избежать», — подчеркивает она.
По словам Людмилы Бернштейне, система RENOVE отвечает потребностям пользователей: в отличие от непроницаемой для пара изоляции, поверхность, покрытая плитами bauroc RENOVE, остается дышащей.
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- RENOVE предназначен для утепления наружных стен из кирпича или натурального камня изнутри, если фасад дома необходимо сохранить и утепление стен снаружи не допускается. (Фотогалерея: bauroc)
Реконструкция прошла успешно
Ячеистый бетон обладает отличной способностью к капиллярному переносу влаги: плита RENOVE
— это капиллярно-активный теплоизоляционный материал. Если в холодное время года влажность воздуха конденсируется на внутренней поверхности старой стены, благодаря капиллярному переносу воды она возвращается в теплое помещение, где снова испаряется.
При утеплении рижского дома больше всего времени заняла подготовка поверхностей: оказалось, что утепления стен не было вовсе, а старые отделочные слои были приклеены непосредственно на стены. «Удаление добавлений 1970-х годов заняло довольно много времени», — признает Людмила Бернштейне.
Установка нового слоя утепления оказалось более простой задачей. «Мы выровняли стены и приклеили плиты RENOVE. Это было удивительно просто», — говорит она. Работа заняла у двух человек полтора месяца: с конца августа по октябрь.
«Мы довольны результатом: красивый исторический дом обновлен, сохранив свою архитектурную ценность», — подытоживает Людмила Бернштейне.
Полезно знать
Применение плит bauroc RENOVE:
- Утепление исторических каменных зданий изнутри: плиты предназначены для утепления кирпичных или природных каменных наружных стен изнутри в случаях, когда необходимо сохранить фасад, а утепление стен снаружи недопустимо.
- Здания советского периода: плиты RENOVE подходят для утепления стен изнутри в домах из нарвских блоков, ячеистого бетона или панелей.
- Утепление каменных стен снаружи: хотя плиты RENOVE разработаны для утепления старых каменных стен изнутри, они подходят и для наружного утепления любых каменных стен.
- В дополнение к оптимальной теплоизоляции плиты bauroc RENOVE достаточно прочные, чтобы на них можно было крепить настенные шкафы и карнизы.Плиты bauroc RENOVE не требуют дополнительной облицовки гипсокартоном.
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