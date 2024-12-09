Назад ST 09.12.24, 14:11 Выпечка Selver покоряет рынок По словам главы пекарного подразделения Selver Ирины Каганской, в последние годы продажи выпечки компании значительно выросли. Особенно успешными оказались чиабатта и фокачча с оливками ручной работы.

Руководитель пекарного производства Selver Ирина КаганскаяФото: Райт Туулас

Selver стремится стать лидером национального рынка пекарных изделий. План компании состоит в том, чтобы укреплять отношения с клиентами, проводить больше кампаний и дегустаций.

«Хит нашей крафтовой продукции – темная чиабатта с пророщенным зерном, рецепт которой был разработан в мае 2023 года по случаю повторного открытия Järve Selver. Она мягче обычной, имеет более влажную фактуру и более глубокий вкус, чем у обычной светлой чиабатты», – пояснила Каганская.

Сейчас чиабатта ручной работы продается в восьми магазинах Selver (Järve, Merimetsa, T1, Ringtee, Kadaka, Rocca al Mare, Pirita, Tondi) и двух магазинах Delice. Фокаччу можно купить в магазинах Järve, T1, Kadaka, Rocca al Mare и Tondi Selver, а также в магазинах Delice в Viimsi и Solaris.

Широкий ассортимент кренделей

На эстонском рынке выпечка Selver выделяется богатым выбором кренделей. В ассортименте 13 наименований кренделей и столько же штрицелей. Самые популярные варианты в интернет-магазине – крендель с изюмом, орехами и шоколадом и крендель с ветчиной и сыром.

В праздничные дни количество заказов на крендели удваивается. «Крендель стали часто выбирать и для семейного застолья, и для гостей», – отметила Каганская.

По словам главы пекарни, предпочтения клиентов в отношении кренделей могут сильно различаться. Зачастую выбор определяется скидкой, поскольку цена стала одним из решающих критериев.

Крендели доступны как в розничной продаже, так и на заказ, в информационном киоске и в интернет-магазине. «Учтите: чтобы заказ был выполнен в срок, его нужно разместить как минимум за три дня. Заказы на воскресенье стоит подавать не позднее чем за четыре дня», – подчеркнула Каганская.

Пицца Selver – востребованный продуктФото: Райт Туулас

Пицца остается востребованным готовым блюдом

Продажи пиццы активно растут. Selver предлагает три типа пиццы: на тонком тесте, на пышном тесте, а также полуфабрикаты для самостоятельной выпечки, упакованные в вакууме.

Клиенты особенно хорошо приняли пиццы на пышном тесте, пополнившие собой ассортимент в октябре 2022 года. «В течение многих лет самым популярным вариантом оставалась пицца с мясными продуктами. Хитом пышной пиццы является гавайская пицца на сковороде, сочетающая сладкий ананас со вкусами соленой ветчины и бройлера», – добавила руководитель пекарного производства.

В топе категории пирожков и булочек – пирожки с мясом или сосисками и большие булочки с корицей. Соленые пирожки продаются лучше сладких, потому что популярные пирожки с мясом, сыром и овощами питательны и, по словам Каганской, дают быстрый заряд энергии.

Идеи выпечки приносят клиенты, а также тренды и путешествия

По словам Каганской, она черпает вдохновение в международных тенденциях сферы питания, качественном сырье и сезоне: «Помимо прочего, я изучаю традиционные рецепты, которые можно обновить и осовременить, чтобы снова предложить клиентам интересные новинки».

Selver начал сотрудничество с Wolt

Теперь пекарные изделия стали еще доступнее. «Мы привлекли новых клиентов и увеличили частоту покупок постоянных покупателей», – сказала руководитель пекарного подразделения Selver, добавив, что сеть регулярно предлагает скидки на востребованные продукты и проводит рекламные акции, чтобы побудить клиентов попробовать новые изделия и увеличить объем покупок.