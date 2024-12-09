Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%270,06
  • OMX Riga−0,8%868,9
  • OMX Tallinn0,01%1 713,32
  • OMX Vilnius0,42%1 057,61
  • S&P 500−0,5%6 059,62
  • DOW 30−0,18%44 564,09
  • Nasdaq −0,64%19 732,41
  • FTSE 1000,52%8 352,1
  • Nikkei 2250,18%39 160,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,94
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%106,45
  • OMX Baltic0,18%270,06
  • OMX Riga−0,8%868,9
  • OMX Tallinn0,01%1 713,32
  • OMX Vilnius0,42%1 057,61
  • S&P 500−0,5%6 059,62
  • DOW 30−0,18%44 564,09
  • Nasdaq −0,64%19 732,41
  • FTSE 1000,52%8 352,1
  • Nikkei 2250,18%39 160,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,94
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%106,45
  • ST
  • 09.12.24, 14:11

Выпечка Selver покоряет рынок

По словам главы пекарного подразделения Selver Ирины Каганской, в последние годы продажи выпечки компании значительно выросли. Особенно успешными оказались чиабатта и фокачча с оливками ручной работы.
Руководитель пекарного производства Selver Ирина КаганскаяФото: Райт Туулас
  • Руководитель пекарного производства Selver Ирина КаганскаяФото: Райт Туулас
Selver стремится стать лидером национального рынка пекарных изделий. План компании состоит в том, чтобы укреплять отношения с клиентами, проводить больше кампаний и дегустаций.
«Хит нашей крафтовой продукции – темная чиабатта с пророщенным зерном, рецепт которой был разработан в мае 2023 года по случаю повторного открытия Järve Selver. Она мягче обычной, имеет более влажную фактуру и более глубокий вкус, чем у обычной светлой чиабатты», – пояснила Каганская.
Сейчас чиабатта ручной работы продается в восьми магазинах Selver (Järve, Merimetsa, T1, Ringtee, Kadaka, Rocca al Mare, Pirita, Tondi) и двух магазинах Delice. Фокаччу можно купить в магазинах Järve, T1, Kadaka, Rocca al Mare и Tondi Selver, а также в магазинах Delice в Viimsi и Solaris.

Широкий ассортимент кренделей

На эстонском рынке выпечка Selver выделяется богатым выбором кренделей. В ассортименте 13 наименований кренделей и столько же штрицелей. Самые популярные варианты в интернет-магазине – крендель с изюмом, орехами и шоколадом и крендель с ветчиной и сыром.
В праздничные дни количество заказов на крендели удваивается. «Крендель стали часто выбирать и для семейного застолья, и для гостей», – отметила Каганская.
По словам главы пекарни, предпочтения клиентов в отношении кренделей могут сильно различаться. Зачастую выбор определяется скидкой, поскольку цена стала одним из решающих критериев.
Крендели доступны как в розничной продаже, так и на заказ, в информационном киоске и в интернет-магазине. «Учтите: чтобы заказ был выполнен в срок, его нужно разместить как минимум за три дня. Заказы на воскресенье стоит подавать не позднее чем за четыре дня», – подчеркнула Каганская.
Пицца Selver – востребованный продуктФото: Райт Туулас
  • Пицца Selver – востребованный продуктФото: Райт Туулас

Пицца остается востребованным готовым блюдом

Продажи пиццы активно растут. Selver предлагает три типа пиццы: на тонком тесте, на пышном тесте, а также полуфабрикаты для самостоятельной выпечки, упакованные в вакууме.
Клиенты особенно хорошо приняли пиццы на пышном тесте, пополнившие собой ассортимент в октябре 2022 года. «В течение многих лет самым популярным вариантом оставалась пицца с мясными продуктами. Хитом пышной пиццы является гавайская пицца на сковороде, сочетающая сладкий ананас со вкусами соленой ветчины и бройлера», – добавила руководитель пекарного производства.
В топе категории пирожков и булочек – пирожки с мясом или сосисками и большие булочки с корицей. Соленые пирожки продаются лучше сладких, потому что популярные пирожки с мясом, сыром и овощами питательны и, по словам Каганской, дают быстрый заряд энергии.

Идеи выпечки приносят клиенты, а также тренды и путешествия

По словам Каганской, она черпает вдохновение в международных тенденциях сферы питания, качественном сырье и сезоне: «Помимо прочего, я изучаю традиционные рецепты, которые можно обновить и осовременить, чтобы снова предложить клиентам интересные новинки».

Selver начал сотрудничество с Wolt

Теперь пекарные изделия стали еще доступнее. «Мы привлекли новых клиентов и увеличили частоту покупок постоянных покупателей», – сказала руководитель пекарного подразделения Selver, добавив, что сеть регулярно предлагает скидки на востребованные продукты и проводит рекламные акции, чтобы побудить клиентов попробовать новые изделия и увеличить объем покупок.
6 fotot

Похожие статьи

  • ST
Content Marketing
  • 09.12.24, 08:00
Wallester объединяется с Naerata Ometi для помощи семьям в Эстонии
Многие семьи в Эстонии порой оказываются в сложных жизненных обстоятельствах. Но даже небольшая помощь способна существенно облегчить их положение и дать надежду на лучшее. В этом году компания Wallester присоединилась к важной благотворительной инициативе, став партнером фонда Naerata Ometi. Миссия этой организации проста – не оставлять людей наедине с их бедами.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.12.24, 14:25
В Ида-Вирумаа вручили награды за лучший бизнес и за лучшее освоение денег ЕС
2
Новости
  • 08.12.24, 16:16
Девелопер Liven снижает цены: «В Таллинне переизбыток предложения»
3
Новости
  • 07.12.24, 15:42
Олег Осиновский: Skinest удалось избежать ошибки, которую совершил Planet42
4
Новости
  • 05.12.24, 16:02
Крупнейший в Эстонии производитель фильтров растет на 50% в год. Компанию хотят купить и мировые гиганты
5
Новости
  • 06.12.24, 11:45
Банкротство шведского производителя аккумуляторов нанесло удар по Harmet
Клиент отказался от крупного заказа
6
Новости
  • 06.12.24, 15:48
Telia завершила сокращения, работу потеряли 3000 человек

Последние новости

Эпицентр
  • 09.12.24, 18:18
Сомнительные деловые связи и подозрения: обанкротился бизнес, построенный на остатках крупной промышленности
Новости
  • 09.12.24, 16:57
Таллинн хочет ввести туристический налог
Новости
  • 09.12.24, 16:39
Operail обошелся тартуским бизнесменам в 19 млн евро
Инвестор Тоомас
  • 09.12.24, 16:01
Инвестор Тоомас: невероятный рост акций производителя беспилотников манит инвесторов
  • ST
Content Marketing
  • 09.12.24, 14:11
Выпечка Selver покоряет рынок
Новости
  • 09.12.24, 13:47
Алар Карис предпринимателям: жалуйтесь, но не бойтесь
Новости
  • 09.12.24, 12:55
Чиновники хотят перенести автовокзал Таллинна в терминал Rail Baltica
Новости
  • 09.12.24, 11:58
Аналитик: рынок жилья начинает переходить под контроль продавцов

Сейчас в фокусе

«Мне бы хотелось, чтобы рынок недвижимости всегда был стабильным – это позволило бы нам строить гораздо более точные планы», – признался руководитель Liven Андеро Лаур.
Новости
  • 08.12.24, 16:16
Девелопер Liven снижает цены: «В Таллинне переизбыток предложения»
Владелец Skinest Group Олег Оссиновский говорит, что не вмешивается в управление своими компаниями, а лишь дает стратегические указания.
Новости
  • 07.12.24, 15:42
Олег Осиновский: Skinest удалось избежать ошибки, которую совершил Planet42
Ралли криптовалют было вызвано поддержкой будущего президента США Дональда Трампа.
Новости
  • 08.12.24, 14:13
Экономист Банка Эстонии: биткоин опасен, но не для традиционных денег
В результате сделки Рауно Тедер через компании владеет 100% акций Porto Franco OÜ.
Новости
  • 07.12.24, 12:43
Тедер выкупил доли обоих партнеров в Porto Franco
Команда Kooker на рождественской ярмарке в Цюрихе, Швейцария. Тиина Соколова, одна из руководителей компании, на снимке первая слева.
Новости
  • 07.12.24, 14:35
Эстонская компания отправилась продавать блины на рождественский рынок в Швейцарии
Жители Турции празднуют свержение президента Сирии Башара Асада.
Новости
  • 08.12.24, 12:38
В Сирии свергли Башара Асада. СМИ: он «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе
Богатство Дональда Трампа напрямую зависит от биржевых котировок и все время меняется. Оценки избранного президента, как правило, выше тех, что дают аналитики.
Биржа
  • 06.12.24, 17:04
Портфель президента: в какие акции инвестирует Трамп
Есть решения, как утеплить исторический дом изнутри
  • ST
Content Marketing
  • 07.12.24, 14:17
Есть решения, как утеплить исторический дом изнутри

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024