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  • ST
  • 18.02.25, 10:19

Selver разрушает миф: качественные товары по разумной цене

Разумный уровень цен в Selver подтверждается как собственными анализами компании, так и опубликованными в СМИ исследованиями покупательских корзин. Прочитайте подробнее и узнайте также семь советов по экономии от Selver.
Selver разрушает миф: качественные товары по разумной цене
  • Foto: Emma Jõgiste
Статистика Selver показывает, что покупатели все больше приобретают товары со скидкой, а в течение более длительного периода времени – товары, продаваемые в рамках концепции фиксированной выгодной обычной цены. Директор по закупкам Selver Пилле Раалисте подтверждает, что уровень цен в сети соответствует среднему по Эстонии. «Число посетителей магазинов и объемы покупок достигли максимума за все годы нашей деятельности», – подчеркивает она.

Отечественные изделия остаются приоритетом, но ассортимент товаров, продаваемых по выгодным ценам, будет расширяться

По словам Раалисте, в основе стратегии Selver лежит широкий ассортимент товаров, и при этом особое внимание уделяется отечественной продукции. Более 65% предлагаемых сетью продуктов питания и прохладительных напитков имеют эстонское происхождение. «Отечественные товары, в том числе продукция небольших местных производителей по-прежнему составляют значительную часть нашего ассортимента», – подтверждает Раалисте.
«Так как уверенность потребителей остается низкой и люди ищут возможности для экономии, в последнее время мы делаем больший упор на то, чтобы предлагать потребителю более доступные по цене альтернативы», – поясняет директор по закупкам. Например, в феврале ассортимент магазинов Selver и Delice пополнила продукция скандинавского немарочного бренда First Price, которая в Эстонии продается только в торговой сети Selver. В ассортименте розничной сети данная линейка занимает нишу продукции, предлагаемой по выгодной цене.
  • Foto: Jürg Samel
Успех компании Selver обусловлен ее способностью адаптироваться к меняющимся потребительским трендам. «Мы поддерживаем и развиваем очень широкий ассортимент, чтобы каждый клиент мог найти все необходимое по подходящей для него цене», – отмечает Раалисте. Особенной популярностью пользуются свежие товары – хлебобулочные, мясные и рыбные изделия, а также широкий выбор деликатесов.
Чтобы обеспечить выгодную цену, компания Selver применяет целый ряд различных стратегий:
Ежедневно в магазинах Selver доступно около 5000 товаров по выгодной цене, которые легко узнать по цветным этикеткам.
Ассортимент товаров, предлагаемых по фиксированной выгодной обычной цене, включает в себя около 750 наиболее часто покупаемых повседневных продуктов питания и товаров первой необходимости.
В рамках кампании «Лучшая цена недели» основной упор делается на свежие продукты.
Трехнедельные кампании выгодной цены добавляют в ассортимент привлекательные товары со скидкой.
Популярны также еженедельные «Золотые среды» и проводимые четыре раза в год «Ярмарочные дни», во время которых клиенты больше всего покупают туалетную и хозяйственную бумагу, кофе в зернах и сыр.
«Мы заключаем с поставщиками долгосрочные ценовые соглашения, что позволяет нам стабильно предлагать цены ниже средних на розничном рынке», – поясняет Раалисте. Товары, предлагаемые по выгодной обычной цене, в настоящее время составляют около 12% от общего объема продаж сети. Поставщики заинтересованы в том, чтобы их продукция попала в ассортимент таких товаров, поскольку это означает для них значительный рост объема продаж.
  • Foto: Emma Jõgiste

Семь советов, как выгоднее совершать покупки в Selver

  1. Используйте карту Partner – она дает доступ к выгодным предложениям и позволяет накапливать бонусные пункты, которые затем можно использовать при оплате покупок
  2. Во время кампаний запасайтесь продуктами питания длительного хранения и промышленными товарами
  3. Клиенты в возрасте 63+ по средам и в дни выплаты пенсии получают скидку 10%
  4. Используйте функцию e-Selver по сортировке товаров по цене за единицу – так вам будет легче найти выгодные предложения по сравнению с поиском на полках магазинов
  5. Регулярно следите за выгодными предложениями в новостной рассылке Selver
  6. Покупайте для немедленного употребления готовую еду с желтой этикеткой, срок годности которой скоро истечет – так вы сэкономите деньги и предотвратите выбрасывание неиспользованной еды
  7. Перед походом в магазин составьте список покупок в приложении Partnerkaart, чтобы избежать эмоциональных покупок.

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