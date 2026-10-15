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  • KM
  • 15.10.26, 14:34

Selveri Köök впервые объединил усилия с глобальным продовольственным брендом

Осенью в Selveri Köök появилось сразу несколько новых вкусов, но одним из важнейших шагов стало сотрудничество в новом формате. Впервые в продажу поступили продукты, которые объединяют бренд Selveri Köök и международный бренд Hellmann’s. В то же время, успех фисташкового торта, созданного в сотрудничестве с фуд-блогером и автором кулинарных книг Рагне Вярк, показывает, что потребители хорошо воспринимают также новые, смелые и оригинальные вкусовые решения.
Selveri Köök впервые объединил усилия с глобальным продовольственным брендом
  • Foto: Selver
По словам исполнительного директора Kulinaaria OÜ, то есть Selveri Köök, Мерье Кипс, сотрудничество с Hellmann’s имеет для эстонского производителя продуктов питания особое значение. Готовность крупного международного бренда разрабатывать продукты совместно с местным производителем свидетельствует, прежде всего, о доверии.
«Для нас такое сотрудничество означает доверие к возможностям местного производителя продуктов питания, качеству его продукции и опыту в сфере разработки новой продукции. В то же время, оно дает возможность вместе с международным партнером создавать продукты, которые учитывают предпочтения наших потребителей», — говорит Кипс.

Первый проект с кобрендингом

Selveri Köök совместно с Unilever Eesti вывели на рынок два новых продукта: классический картофельный салат и салат коул-слоу с майонезом Hellmann’s.
По словам Кипс, запуск этих продуктов означает для компании гораздо больше, чем просто два новых салата в ассортименте. Это первый проект Selveri Köök с кобрендингом, который объединил сильные стороны двух брендов.
Selveri Köök привносит в сотрудничество знание местных потребителей и рынка готовых блюд, а также опыт разработки и производства продукции. Вклад Hellmann’s — бренд, известный на мировом уровне, и вкус, знакомый многим потребителям.
Классический картофельный салат, один из самых любимых салатов на эстонском столе, прекрасно сочетается с кремовой текстурой майонеза Hellmann’s. Второй новый продукт, коул-слоу — это свежий, хрустящий и кремовый салат, который можно подавать самостоятельно или в качестве дополнения к бургерам и блюдам на гриле.
По словам Кипс, в Эстонии много потребителей, которые предпочитают именно майонез Hellmann’s, поэтому нынешнее сотрудничество, начавшееся с двух продуктов, может получить продолжение. «Если мы увидим, что эти продукты интересны покупателям, то сможем расширить ассортимент продукции Hellmann’s».
Selveri Köök рассматривает подобные партнерства еще и как возможность для дальнейшей разработки продукции. Гибкость местного производства и знание эстонских потребителей позволяют объединять опыт международных партнеров и сильные бренды со вкусами и концепциями, подходящими для местного рынка.

Фисташковый торт превзошел все ожидания

Помимо сотрудничества с крупным международным брендом, Selveri Köök занимается разработкой продуктов вместе с местными кулинарами. Совместно с популярным фуд-блогером и автором кулинарных книг Рагне Вярк бренд создал воздушный фисташковый торт, который раскупили значительно быстрее, чем ожидалось.
«За первые две недели мы продали такое количество тортов, которое планировали реализовать за два месяца», — говорит Кипс.
По ее словам, этот результат подтверждает, что фисташковый вкус неизменно пользуется популярностью. В торте Selveri Köök используется качественная стопроцентная фисташковая паста, и именно благодаря ней ореховый вкус раскрывается так ярко.
«Никто не может устоять перед фисташками. Это торт обладает насыщенным фисташковым, но при этом нежным, чистым и выразительным вкусом. Еще одно его преимущество в том, что он не слишком тяжелый — все вкусы присутствуют и находятся в равновесии», — рассказывает Кипс.
Сотрудничество с Рагне Вярк не ограничится одним удачным продуктом. Творческая работа команды разработчиков Selveri Köök и Вярк продолжается, и, по словам Кипс, они уже создают новый торт.

Два супа — два разных вкуса

Помимо совместных проектов, в осенне-зимнем сезоне бренд Selveri Köök пополнил ассортимент несколькими новыми продуктами. В сентябре в продаже появились два супа с совершенно разным характером — вдохновленный тайской кухней том-ям и морковный крем-суп с имбирем.
Том-ям предназначен для тех, кто ищет более насыщенный и яркий вкус, чем у привычных супов. Это кисловатое, пряное и ароматное блюдо привносит в ассортимент готовой еды вкусовой профиль, знакомый по азиатской кухне, и позволяет разнообразить традиционный выбор супов.
Морковный крем-суп с имбирем, напротив, предлагает совершенно иное направление. Естественная сладость моркови сочетается со свежей, слегка пикантной ноткой имбиря, в результате чего получается кремовый согревающий суп-пюре. Он подходит как для быстрого обеда, так и для того, чтобы согреться в прохладный день.

Творожный мусс с морковью и облепихой, а также новый интересный паштет

Новинки появились и среди десертов Selveri Köök. Осенний ассортимент пополнился облепиховым десертом, в котором сочетаются привычный для жителей Эстонии творог и кисловатый фруктовый вкус.
«Местные жители любят не только картофель, но и молочные продукты. Творог и фрукты всегда были популярным сочетанием», — отмечает Кипс.
В новом десерте творожный мусс дополнен морковно-облепиховым пюре. В результате получился кисловатый десерт, богатый витамином C. Внимание уделили и внешнему виду: оранжевое пюре и светлый творожный мусс образуют многослойный десерт.
Пополнился и ассортимент паштетов Selveri Köök. В продаже появился новый продукт — паштет из куриной печени с безлактозным сливочным маслом. Безлактозное масло придает насыщенному кремовому паштету из куриной печени нежность, сохраняя при этом привычный вкус.
Ознакомиться с продукцией Selveri Köök можно ЗДЕСЬ.
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