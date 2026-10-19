Eika Asset Management начинает на платформе Letsinvest размещение облигаций с доходностью 8% для развития логистического парка в Польше
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.
Начинается первый этап выпуска облигаций, в рамках которого планируется предложить облигации на сумму 1,5 миллиона евро. Инвесторам предлагается годовая процентная ставка в размере 8%, которая будет выплачиваться каждые шесть месяцев.
„Польша является крупнейшим рынком логистики и складской недвижимости в Центральной и Восточной Европе, который характеризуется высоким спросом со стороны арендаторов и долгосрочными перспективами этого класса активов. Eika Asset Management обладает обширным опытом реализации инвестиционных проектов в Польше, поэтому мы хорошо знаем особенности этого рынка. В краковском регионе, где развивается проект Panattoni Park Kraków West IV, предложение современных складских площадей по-прежнему ограничено, а активность арендаторов высока. Кроме того, уже в начале строительства удалось сдать в аренду более половины площадей первого этапа, поэтому мы уверены в успехе проекта», – говорит руководитель Eika Asset Management Андрюс Уждавинис.
Председатель совета Letsinvest Витенис Киндурис приветствует сотрудничество с Eika Asset Management – партнером, чьи проекты соответствуют стратегии Letsinvest предлагать инвесторам качественные инвестиционные возможности с консервативным уровнем риска на различных европейских рынках.
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«Этот выпуск облигаций открывает для инвесторов из Литвы, Эстонии и других стран новое направление для инвестиций – Польшу. Он дает возможность не только географически диверсифицировать вложения, но и поддержать расширение литовского бизнеса в Европе, финансируя логистический парк на крупнейшем в Центральной и Восточной Европе рынке такого рода. Мы считаем, что подобные партнерства позволяют инвесторам получить доступ к профессионально управляемым проектам, а литовским предприятиям – укрепить свои позиции на международных рынках», – говорит Киндурис.
Председатель совета Letsinvest Витенис Киндурис (слева) и руководитель Eika Asset Management Андрюс Уждавинис.
Foto: UAB EIKA Group
Eika Asset Management последовательно расширяет свою деятельность в Польше.
Eika Asset Management (EAM) – компания по управлению инвестициями, основанная на литовском капитале и входящая в группу EIKA; она имеет лицензию и находится под надзором Банка Литвы. Работающая с 2015 года компания учредила восемь инвестиционных фондов, а стоимость находящихся под ее управлением активов превышает 270 миллионов евро. Инвестиционный портфель EAM включает жилую и коммерческую недвижимость, логистические центры, инвестиции в зеленую энергетику и частный капитал.
В последние годы компания последовательно расширяет деятельность в Центральной и Восточной Европе, уделяя особое внимание польскому рынку. Одним из стратегических направлений инвестиций является логистическая недвижимость, в которую вкладываются средства для обеспечения долгосрочных потоков арендного дохода.
В Польше EAM реализует проекты совместно с Panattoni, одним из наиболее активных в Европе девелоперов промышленной недвижимости. Такая модель партнерства позволяет каждой стороне сосредоточиться на том, что она умеет лучше всего: Panattoni отвечает за разработку и строительство проекта, а EAM – за финансирование, структуру капитала и управление активами.
Panattoni Park Kraków West IV, развитие которого финансируется за счет размещения облигаций, является новейшим совместным проектом EAM и Panattoni. На участке площадью 9 гектаров в Скавине близ Кракова, примерно в 10 км от центра города и непосредственно у автомагистрали A4, будет построен логистический и складской парк площадью более 47 000 м². Проект будет реализован в два этапа.
В мае этого года было получено разрешение на строительство первого этапа и оплачена стоимость земельного участка. В июле с компанией Depenbrock Polska был заключен генеральный подрядный договор с фиксированной ценой, а также начаты строительные работы первого этапа. На этом этапе будут построены логистические и складские площади общей площадью 27 000 м². К концу сентября строительство первого этапа было завершено примерно на 25%, а полностью этот этап планируется завершить в августе 2027 года.
Недавно также был заключен договор аренды с одним из ведущих польских продавцов древесных плит, оборот которого в 2025 году составил 66 миллионов евро. В новом логистическом и складском парке компания займет около 16 000 м² площадей. Таким образом, уже к началу строительства арендаторами обеспечено более половины площадей первого этапа.
Польша является крупнейшим рынком логистической и складской недвижимости в Центральной и Восточной Европе. К концу июня 2026 года совокупная площадь современных складских помещений в стране превысила 38 млн м². Первое полугодие текущего года стало одним из самых сильных в истории польского рынка: были заключены договоры аренды на 3,5 млн м² площадей, что на 21% больше, чем годом ранее. Благодаря развитой логистической инфраструктуре и экономической эффективности все больше международных арендаторов выбирают Польшу в качестве главного распределительного центра для обслуживания европейских рынков.
Важно отметить, что на рынке логистических и складских площадей Кракова, где развивается новый проект EAM, предложение особенно ограничено. В конце 2025 года доля свободных площадей в регионе составляла всего 2,8%, тогда как средний показатель по стране достигал 7,4%. При этом активность арендаторов остается высокой: в этом регионе Польши ежегодно сдается в аренду около 150 000 м², а только в первом квартале 2026 года было арендовано примерно 50 000 м². Скавина, где развивается проект Panattoni Park Kraków West IV, является одним из главных логистических центров региона.
Условия первого этапа выпуска облигаций
На первом этапе выпуска облигаций, предназначенного для финансирования девелоперского проекта Panattoni Park Kraków West IV, планируется предложить облигации на сумму 1,5 миллиона евро. Инвесторам предлагается 8% годовых, проценты будут выплачиваться каждые шесть месяцев. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 евро, а срок первого этапа выпуска – 24 месяца.
Эмитентом облигаций является UAB Skawina Investments. Это компания, управляемая фондом Eika Asset Management и созданная специально для развития нового логистического парка в Польше. Облигации предлагаются через европейскую платформу совместного инвестирования Letsinvest, и приобрести их могут все инвесторы, зарегистрированные на платформе.
Предложение в рамках первого этапа выпуска облигаций начнется 20 октября текущего года. Облигации, выпущенные на этом этапе, будут погашены через 24 месяца. Эмитент также может погасить облигации досрочно. Если это произойдет в течение первых 12 месяцев, инвесторам будет выплачена дополнительная премия в размере 1% от погашаемой суммы.
Интересы инвесторов обеспечены залогом 100-процентной доли в UAB Skawina Investments. Залог распространяется как на инвестированную сумму, проценты, так и на другие подлежащие уплате суммы.
Дополнительную защиту инвесторам обеспечивает обязанность собственника компании поддерживать в ней собственные средства в размере не менее 9,2 млн евро в течение всего срока действия облигаций. Эти средства являются субординированными, то есть возвращаются только после удовлетворения требований держателей облигаций. Кроме того, в период эмиссии ограничены выплата дивидендов и привлечение эмитентом дополнительного финансирования, а отчуждение доли участия или смена контроля возможны только с согласия доверенного лица.