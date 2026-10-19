Eika Asset Management начинает на платформе Letsinvest размещение облигаций с доходностью 8% для развития логистического парка в Польше

«Этот выпуск облигаций открывает для инвесторов из Литвы, Эстонии и других стран новое направление для инвестиций – Польшу. Он дает возможность не только географически диверсифицировать вложения, но и поддержать расширение литовского бизнеса в Европе, финансируя логистический парк на крупнейшем в Центральной и Восточной Европе рынке такого рода. Мы считаем, что подобные партнерства позволяют инвесторам получить доступ к профессионально управляемым проектам, а литовским предприятиям – укрепить свои позиции на международных рынках», – говорит Киндурис.

Eika Asset Management последовательно расширяет свою деятельность в Польше.

Eika Asset Management (EAM) – компания по управлению инвестициями, основанная на литовском капитале и входящая в группу EIKA; она имеет лицензию и находится под надзором Банка Литвы. Работающая с 2015 года компания учредила восемь инвестиционных фондов, а стоимость находящихся под ее управлением активов превышает 270 миллионов евро. Инвестиционный портфель EAM включает жилую и коммерческую недвижимость, логистические центры, инвестиции в зеленую энергетику и частный капитал.

В последние годы компания последовательно расширяет деятельность в Центральной и Восточной Европе, уделяя особое внимание польскому рынку. Одним из стратегических направлений инвестиций является логистическая недвижимость, в которую вкладываются средства для обеспечения долгосрочных потоков арендного дохода.

В Польше EAM реализует проекты совместно с Panattoni, одним из наиболее активных в Европе девелоперов промышленной недвижимости. Такая модель партнерства позволяет каждой стороне сосредоточиться на том, что она умеет лучше всего: Panattoni отвечает за разработку и строительство проекта, а EAM – за финансирование, структуру капитала и управление активами.

Panattoni Park Kraków West IV, развитие которого финансируется за счет размещения облигаций, является новейшим совместным проектом EAM и Panattoni. На участке площадью 9 гектаров в Скавине близ Кракова, примерно в 10 км от центра города и непосредственно у автомагистрали A4, будет построен логистический и складской парк площадью более 47 000 м². Проект будет реализован в два этапа.

В мае этого года было получено разрешение на строительство первого этапа и оплачена стоимость земельного участка. В июле с компанией Depenbrock Polska был заключен генеральный подрядный договор с фиксированной ценой, а также начаты строительные работы первого этапа. На этом этапе будут построены логистические и складские площади общей площадью 27 000 м². К концу сентября строительство первого этапа было завершено примерно на 25%, а полностью этот этап планируется завершить в августе 2027 года.

Недавно также был заключен договор аренды с одним из ведущих польских продавцов древесных плит, оборот которого в 2025 году составил 66 миллионов евро. В новом логистическом и складском парке компания займет около 16 000 м² площадей. Таким образом, уже к началу строительства арендаторами обеспечено более половины площадей первого этапа.

Польша является крупнейшим рынком логистической и складской недвижимости в Центральной и Восточной Европе. К концу июня 2026 года совокупная площадь современных складских помещений в стране превысила 38 млн м². Первое полугодие текущего года стало одним из самых сильных в истории польского рынка: были заключены договоры аренды на 3,5 млн м² площадей, что на 21% больше, чем годом ранее. Благодаря развитой логистической инфраструктуре и экономической эффективности все больше международных арендаторов выбирают Польшу в качестве главного распределительного центра для обслуживания европейских рынков.