Деловые Ведомости 12.01.2022

Третий фонд Eften завершил год с солидной прибылью

В последние месяцы прошлого года EfTEN Real Estate Fund III значительно увеличил чистую стоимость акций. Кроме того, фонд закончил год с солидной прибылью и предлагает хорошие дивиденды, пишет

В последние месяцы прошлого года EfTEN Real Estate Fund III значительно увеличил чистую стоимость акций. Кроме того, фонд закончил год с солидной прибылью и предлагает хорошие дивиденды, пишет