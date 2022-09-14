Поделиться:

Деловые Ведомости 14.09.2022

Статья доступна только подписчикам ДВ.

войти!

undefined

    Оформите подписку на «Деловые ведомости»
    Поделиться:
    Золотая жила: странные правила пополняют кошельки Alexela и Infortar
    Eesti Energia решила не продлевать договор с Хандо Суттером
    Передовица ДВ: экономическая закономерность, которую игнорирует потребитель
    Эпицентр
    Украинский винодел: продажи могли бы быть рекордными, если бы не российское вторжение
    Парадоксальным образом развязанная Россией война способствовала росту популярности украинского вина как в самой Украине, так и на мировом рынке.
    Парадоксальным образом развязанная Россией война способствовала росту популярности украинского вина как в самой Украине, так и на мировом рынке.
    Все большие материалы
    Инвестор
    Производство Enefit Green в августе упало на треть
    В августе Enefit Green произвела 64,1 гигаватт-часа электроэнергии, что на 33,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
    В августе Enefit Green произвела 64,1 гигаватт-часа электроэнергии, что на 33,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
    Все новости для инвесторов
    Инвестор
    Цены на природный газ в Европе упали почти на 10%
    Как сообщает Bloomberg, цены на природный газ в Европе упали накануне на 9,3% до самого низкого уровня в сентябре.
    Как сообщает Bloomberg, цены на природный газ в Европе упали накануне на 9,3% до самого низкого уровня в сентябре.
    Все новости для инвесторов
    Влияние санкций
    Военно-экономический блог Райво Варе: энергетическая война в самом разгаре
    Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
    Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: так что теперь круче - доллар или евро?
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Mнения
    Нейнар Сели: как предпринимателю выжить, если счет за электроэнергию выше прибыли?
    Если бы у правительства были четкие решения, то планы на будущее смогли бы строить и предприниматели. Однако если правительство намерено и дальше продолжать в том же духе, Эстония растеряет все свои конкурентные преимущества, пишет на страницах Äripäev предприниматель Нейнар Сели.
    Если бы у правительства были четкие решения, то планы на будущее смогли бы строить и предприниматели. Однако если правительство намерено и дальше продолжать в том же духе, Эстония растеряет все свои конкурентные преимущества, пишет на страницах Äripäev предприниматель Нейнар Сели.
    Все мнения
    Mнения
    Нейнар Сели: как предпринимателю выжить, если счет за электроэнергию выше прибыли?
    Если бы у правительства были четкие решения, то планы на будущее смогли бы строить и предприниматели. Однако если правительство намерено и дальше продолжать в том же духе, Эстония растеряет все свои конкурентные преимущества, пишет на страницах Äripäev предприниматель Нейнар Сели.
    Если бы у правительства были четкие решения, то планы на будущее смогли бы строить и предприниматели. Однако если правительство намерено и дальше продолжать в том же духе, Эстония растеряет все свои конкурентные преимущества, пишет на страницах Äripäev предприниматель Нейнар Сели.
    Все мнения
    Интервью
    Олег Осиновский: война идет не у нас, не надо нагнетать обстановку
    Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
    Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
    Все Интервью
    Интервью
    Олег Осиновский: война идет не у нас, не надо нагнетать обстановку
    Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
    Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
    Все Интервью
    Молодые и деловые
    Что жители Эстонии думают о феминизме?
    Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
    Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
    Все статьи студентов Летней школы журналистики
    Молодые и деловые
    «Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Все статьи студентов Летней школы журналистики
    Контент-маркетинг
    Контент-маркетинг
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение