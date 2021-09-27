ДВ приглашают на Эстонский деловой форум 2022
«Деловые ведомости» приглашают читателей на Эстонский деловой форум 2022, который состоится уже 4 ноября в Swissotel Tallinn.
Эстонский деловой форум – это место встречи предпринимателей, где обсуждают темы и проблемы, которые интересуют именно вас – руководителей и собственников бизнеса.
80%участников форума - члены правления или владельцы предприятий (*по данным прошлого года)
На форуме выступят:
-Андрес Сутть, министр предпринимательства Эстонии
-Илья Кривошеин, учредитель компании Bunker Partner, вошедшей в 500 быстроразвивающихся компаний Европы по версии Financial Times
- Евгений Кабанов, руководитель по развитию новых продуктов Bolt
-Николай Гурей, соучредитель концерна Andres Grupi AS, производящего изделия из стекла
-Елена Соломина, ведущая передач ETV+ и автор курса по ораторскому мастерству «Спикер на пике»
-Ксения Костина, основатель международной интернет-компании Leadgid
-Антон Кекс, основатель ИТ-компании Codeborne
-Тоомас Роолайд, эксперт по управлению ноу-хау
-Дмитрий Шеволдаев, эксперт по энергетике в KPMG Baltics
и другие.
Подробнее о спикерах
Спикеры конференции затронут следующие темы:
- развитие бизнеса в меняющейся среде
- ситуация в энергетическом секторе Эстонии
- ситуация на рынке строительства и недвижимости
- отношения с партнерами
- развитие потенциала сотрудников
- личные качества руководителя
Эстонский деловой форум 2022
4 ноября 2021
Swissotel Tallinn
До 30 сентября действует скидка!
Программа и регистрация: arifoorum.dv.ee