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    ДВ приглашают на Эстонский деловой форум 2022

    «Деловые ведомости» приглашают читателей на Эстонский деловой форум 2022, который состоится уже 4 ноября в Swissotel Tallinn.

    Эстонский деловой форум – это место встречи предпринимателей, где обсуждают темы и проблемы, которые интересуют именно вас – руководителей и собственников бизнеса.
    80%участников форума - члены правления или владельцы предприятий (*по данным прошлого года)
    На форуме выступят:
    -Андрес Сутть, министр предпринимательства Эстонии
    -Илья Кривошеин, учредитель компании Bunker Partner, вошедшей в 500 быстроразвивающихся компаний Европы по версии Financial Times
    - Евгений Кабанов, руководитель по развитию новых продуктов Bolt
    -Николай Гурей, соучредитель концерна Andres Grupi AS, производящего изделия из стекла
    -Елена Соломина, ведущая передач ETV+ и автор курса по ораторскому мастерству «Спикер на пике»
    -Ксения Костина, основатель международной интернет-компании Leadgid
    -Антон Кекс, основатель ИТ-компании Codeborne
    -Тоомас Роолайд, эксперт по управлению ноу-хау
    -Дмитрий Шеволдаев, эксперт по энергетике в KPMG Baltics
    и другие.

    Подробнее о спикерах

    Спикеры конференции затронут следующие темы:
    - развитие бизнеса в меняющейся среде
    - ситуация в энергетическом секторе Эстонии
    - ситуация на рынке строительства и недвижимости
    - отношения с партнерами
    - развитие потенциала сотрудников
    - личные качества руководителя

    Эстонский деловой форум 2022

    4 ноября 2021

    Swissotel Tallinn

    До 30 сентября действует скидка!

    Программа и регистрация: arifoorum.dv.ee

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