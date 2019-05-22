Человек, который хочет создать новый регион мира и благополучия

Если люди вслух смеются над твоей идеей, то твоя цель - на достаточно высоком уровне, считает руководитель проекта туннеля между Таллинном и Хельсинки Петер Вестербака.

4 года назад в Эстонию приплыл финн по имени Петер. После культурной программы он и его друзья пошли поужинать и, по традиции, в ходе ужина посокрушались о том, как дорого летать из Хельсинки в Таллинн и как долго плыть на пароме. И тут Петер сказал – так может построим уже этот туннель?!