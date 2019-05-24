Интервью: как бывший министр культуры Франции стала инвестором Bolt

Руководитель одного крупнейших французских технологических инвестиционных фондов Korelya Capital Флер Пеллерин, которая еще несколько лет назад была министром культуры Франции в правительстве Франсуа Олланда, является также инвестором эстонского стартапа Bolt Она считает, что выход на биржу был бы логичным шагом развития и для Bolt.

Флер Пеллерин Фото: Andras Kralla

Год назад Bolt, носивший в то время название Taxify, привлек 175 миллионов долларов инвестиций. Благодаря этому стоимость предприятия превысила миллиард долларов, и Bolt стал т.н. компанией-единорогом.