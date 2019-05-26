Алёна Владимирская: кризисы приходят и уходят, а мы остаёмся

В спорах о том, как именно надо искать работу, развивать карьеру или нанимать работника, было сломано немало копий. Каков он - мир трудоустройства? Каковы самые востребованные профессии будущего, и как эффективнее всего искать работу? О текущих тенденциях хэд-хантинга рассказала Алёна Владимирская - один из самых известных «охотников за головами» России.

Алёна Владимирская Фото: Михаил Ворожцов

Алёна, свои вопросы хотелось бы начать с одного, наверное, самого важного. Как вы пришли в хед-хантинг? Как мне кажется, это достаточно агрессивная ниша.