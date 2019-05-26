Марк Вегас • 26 мая 2019
Интервью
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Алёна Владимирская: кризисы приходят и уходят, а мы остаёмся
В спорах о том, как именно надо искать работу, развивать карьеру или нанимать работника, было сломано немало копий. Каков он - мир трудоустройства? Каковы самые востребованные профессии будущего, и как эффективнее всего искать работу? О текущих тенденциях хэд-хантинга рассказала Алёна Владимирская - один из самых известных «охотников за головами» России.
Алёна, свои вопросы хотелось бы начать с одного, наверное, самого важного. Как вы пришли в хед-хантинг? Как мне кажется, это достаточно агрессивная ниша.