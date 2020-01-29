Владимир Волошин: в бизнесе работают те же правила, что и в спорте

Уроженец Нарвы Владимир Волошин - не только обладатель железной воли и железных мускулов, победитель этапа Кубка мира по ультратриатлону, переплывший Босфор и преодолевший 250 км по Сахаре, но и человек, который помогает «подружить» предпринимательство и спорт.

В юности он не побоялся нырнуть в мир маркетинга табачной и алкогольной продукции, но со временем состоялся как один из самых авторитетных специалис­тов в спортивном бизнесе России. Сегодня Владимир возглавляет собственное консалтинговое агентство, является спикером многочисленных форумов и конференций, ментором студентов Сколково и активно принимает участие в благотворительных акциях.

Найти свободное время в графике Владимиру сложно: перелёты, соревнования, консультации, встречи - всё это говорит о его исключительной востребованности. Однако мы наконец-то встретились в Таллиннском аэропорту, и интервью состоялось.

С чего началась твоя карьера?

Невозможно просто предугадать, кем ты станешь в будущем. В 1994 году, после того как я завершил карьеру профессионального спортсмена, у меня появилась первая серьёзная работа. Я стал коммерческим директором в компании SISTOCK - это региональный дистрибьютор «Филипп Моррис». Компаний такого уровня на тот момент в Нарве было крайне мало.

Потом я работал в команде «Астри» - тартуской компании, которая построила первый супермаркет в Нарве. Он открылся в 1997 году. Я отвечал за алкогольное направление - мне нужно было создавать и запускать алкогольные отделы в «Астри Темпо» и в «Астри Нарва» с нуля. Нужно было выстраивать маркетинг, коммуникации и взаимодействовать с местными СМИ.

Потом я попал в Таллинн, и это тоже было связано с работой в алкогольной индустрии. Пригласили на работу в компанию Havistra Eesti AS, которая занималась производством Saaremaa Vodka и импортом больших международных брендов крепкого алкоголя и вина. Это был период становления в плане работы с международными брендами, со здешним бизнесом, связанным с импортом, коммуникациями, рекламными агентствами. Было здорово! До 2006 года я был здесь.

Владимир Волошин Более 20 лет в международном маркетинге, работал в глобальных компаниях на рынках Прибалтики, Скандинавии, Великобритании, России. Управляющий партнёр агентства по спортивному маркетингу Newman Sport, со-основатель международных соревнований по триатлону IRONSTAR и фестиваля бега ROSA RUN. Советник Президента ВФСО «Трудовые Резервы». Наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья: ProBiathlon – школа любительского биатлона и международные соревнования Pioneer Cup. Кибатлетика – соревнования для людей с высокотехнологичными средствами реабилитации. Fight Nights Global – международные турниры по смешанным единоборствам. Общественная деятельность: Президент Сообщества Выпускников Московской школы управления СКОЛКОВО (2014 - 2016). Наставник Стартап Академии Московской школы управления СКОЛКОВО (2016 – настоящее время). Член экспертного сообщества EXPERUM.

И после этого уже Москва?

Нет, после этого Великобритания. В Великобритании я работал в компании William Grant & Sons Distillers Ltd. (производитель крепких напитков - ред.). Они пригласили меня к себе и впоследствии предложили работу в России.

Расскажи про твоё сотрудничество с «Русфондом» (российский благотворительный фонд, собирающий средства на помощь тяжелобольным детям – ред.).

В декабре 2012 года я просто пришёл в «Русфонд» с предложением стать их помощником для того, чтобы собрать средства детям, их подопечным, в рамках самого сложного в мире многодневного марафона по пустыне Сахара - Marathon Des Sables. Я принял в нём участие в апреле 2013 года, и мы собрали деньги на 10 операций.

В 2019 году я стал членом наблюдательного совета этого фонда. Каждый год мы собираем средства на операции для детей через сайт «Русфонда» и мои челленд­жи. Фонд огромный, и мой взнос, наверное, капля в море по сравнению с тем, что туда приходит.

Все мои челленджи связаны с «Русфондом», и в этом году моё основное испытание тоже будет связано с ним. Тридцатикратный Ironman. То есть официальная дистанция Ironman, помноженная в тридцать раз! Он будет проходить в США, старт 26 октября. 114 км плавания, 5600 км велогонки и 1260 км бега... 30 дней. И это не предел.

5600 км на велосипеде, 114 км вплавь и 1260 бегом Владимир Волошин собирается преодолеть на тридцатикратном Ironman в США в этом году.

А есть ли предел?

Есть. Это самое глубокое погружение – Байкал, и самое высокое восхождение – Эверест. И ещё прыжок из космоса. И всё это можно сделать с помощью современных технологий и силы воли.

В социальных сетях ты много времени уделяешь обзору спортивных гаджетов.

Технологии являются ключевым драйвером в спорте. Может быть, люди ещё не до конца это осознают, но мы движимы аналитикой, гаджетами, моментальным снятием данных, статис­тикой. В этом году состоятся Олимпийс­кие игры в Токио. Это будут первые Олимпийские игры с такой технологической революцией - 3D-аналитика, VR-тренировки, VR-экспириенс для болельщиков и так далее.

С моей точки зрения, жить в отрыве от технологий уже практически невозможно. Возьмём хоккей. В прошлом году во время Матча Звезд КХЛ впервые была применена уникальная технология: хоккеисты вышли на лёд со специальными чипами в форме, измерявшими скорость и дистанцию. Чипы были и в каждой шайбе. Причем чипы производят в Финляндии. И такие шайбы теперь используются в повседневных играх регулярного чемпионата в КХЛ. Было невероятно приятно узнать, что эта технология приходит из Скандинавии.

Тренировки без гаджетов возможны?

Можно, но неинтересно. Попадание данных с электронных устройств уже является частью большой социальной сис­темы, где другие пользователи видят, как ты тренируешься, ты видишь, как они тренируются. Это система открытого протокола позволяет людям становиться лучше.

Например, Zwift - многопользовательская онлайн-игра для велоспорта и физкультуры. Позволяет пользователям взаи­модействовать, тренироваться и соревноваться в виртуальном мире. В этом году Zwift запустили чемпионат мира по велоспорту в онлайне. Они же запустили чемпионат мира по бегу в онлайне.

В офлайне ты можешь собрать... Сколько там на Таллиннском марафоне, 10 тысяч? А Zwift на первом чемпионате мира по велоспорту собрали 119 тысяч по всему миру. А по бегу, я думаю, они соберут тысяч 50 в первый год. Перебьют рекорд самого крупного марафона в офлайне. В онлайне будет интереснее. Там мир ярче.

В каждом городе, куда ты приезжаешь, у тебя есть ритуал: на фейсбуке ты ищешь единомышленников для утренних пробежек.

Это традиция. Традиции надо хранить. Традиция начинать новый день в новом городе с пробежки - это во многом ещё и инструмент знакомства, общения и установления новых прочных связей. Пробежаться вместе в 7 утра в Сибири или по Москве в 2 часа ночи - срабатывает очень круто. При этом с теми людьми, с которыми мы пробежались утром, у нас по-прежнему чёткие и устойчивые, хорошие отношения – как личные, так и в бизнесе.

Это такая концепция, которая сработала случайно. Я её не готовил, просто сам бегал по утрам и в какой-то момент решил просто рассказать на фейсбуке про первого своего партнёра по бегу. После этого мне позвонили 2-3 своих человека, сказали, что им интересно то, чем я занимаюсь. У нас начались совместные пробежки. У нас пошли дела. Личное знакомство, помноженное на спорт, помноженное на социальные связи... Это работает по принципу клея, доверия.

Какие отношения сегодня тебя связывают с Эстонией?

Скорее, дружеские. В Эстонии есть ребята, с которыми я учился, вырос. Сегодня я заезжал к своему другу, и он нашёл время - приятно. Казалось бы, маленькая страна, и всё равно люди очень заняты. Ты сравниваешь это с большими странами, а там люди находят время.

В Прибалтике (не только в Эстонии, но и в Латвии и Литве) у нас (имеется в виду консалтинговая компания Волошина Newman Sport, которая помогает наладить бизнес в сфере спорта и здоровья – ред.) есть клиенты, с которыми мы работаем по линии спорта и здоровья. Это коммерческие проекты в фитнес-индуст­рии, производство спортивных товаров и экипировки.

Спорт как бизнес или бизнес как спорт?

Почему говорят «бизнес как спорт»? Потому что в бизнесе работают правила, которые существуют в спорте. Характер, работа с трудностями, работа в команде, работа с тренерами, с наставниками, отношение к поражениям, желание быть первым - всё это вылетает как раз из тех soft skills (гибкие навыки - ред.), которые мы приобретаем, занимаясь спортом.

Раз в год мы с командой Strategium Group, где я выступаю модератором и спикером по теме предпринимательства в спорте, делаем конференцию «Спорт как бизнес». На хобби невозможно зарабатывать деньги - как правило, ты тратишь. А если ты занимаешься бизнесом, но при этом это твое хобби, то у тебя включаются совсем другие подходы для того, чтобы систематизировать процессы, приводить бизнес-модели в порядок, работать с клиентами, с партнёрами, с сотрудниками. Такая штука работает.

Всё-таки я бы здесь нашёл здравый баланс. Спорт как бизнес - это огромный источник доходов, но бизнес как спорт - это человеческие отношения, построение отношений в команде.

Владимир Волошин Пробежаться вмес­те в 7 утра в Сибири или по Москве в 2 часа ночи - срабатывает очень круто.

«Ironman с дивана не даётся»

Тебя связывает что-нибудь в профессиональном плане с эстонским Ironman?

Ironman в Эстонии делает очень профессиональная команда, и мне повезло быть знакомым с этими ребятами. То, что происходит в стране, где я родился, для меня огромная радость. Я испытываю уважение к тем людям, которые занимаются организацией подобных соревнований.

Это очень сложный и тяжёлый труд. Они делают соревнования по Ironman 2 раза в год и при этом выкладываются по полной программе, от души. На качественную организацию соревнований уходит огромное количество времени.

Многие, конечно, читают в этом бизнес, но бизнеса там нет вообще. Это, скорее, внутреннее желание группы людей, большой команды волонтёров сделать что-то в плане спорта и оздоровления в стране.

Ironman с дивана не даётся, люди начинают планировать такие вещи за год. Начинают тренироваться в условиях, когда и холодно, и грязно, и снег идёт, и дождь, и ветер. Они где-то пашут, а потом выходят и показывают хорошие результаты. При этом они дисциплинируют себя в течение года.

Эти соревнования начались с Отепя, родного для меня места, где я тренировался с 1983 по 1993 годы. Потом в 2018 году они перешли в Таллинн с первой «железной» дистанцией, и сейчас огромное количество друзей, которые хотят пройти полную дистанцию в красивом, дружелюбном городе, приезжают сюда. Очень много участников из-за рубежа.

Триатлон - это часть спортивно-событийного туризма. Люди через призму спорта открывают для себя новый город и новую страну. В Эстонию приехало очень много людей, которые побывали здесь первый раз благодаря этому событию, остались на выходные или дольше, погуляли по Старому городу, взяли машину в аренду, покатались по стране, съездили в Хельсинки, вернулись обратно и так далее. Очень много денег оседает. Приезжают семьями, с большим количеством сопровож­дающих. Они здесь живут и отдыхают, а спорт – причина визита.