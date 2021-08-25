Основатель финансового холдинга Freedom Finance, российско-казахский миллиардер Тимур Турлов. Фото: Валерий Аяпов

Интервью

Дмитрий Фефилов

26 августа 2021 в 3:00

Российско-казахский миллиардер: нас везде и всегда допрашивают с пристрастием

Международный холдинг Freedom Finance, брокерскими услугами которого пользуются и эстонские инвесторы, за последние пару лет подорожал в четыре раза - сегодня его капитализация стремится к четырем миллиардам долларов. Последний год для компании был богат на события: она купила три финансовых организации в трех разных странах, запустила новые услуги, увеличила долю рынка и, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом. Однако есть в истории компании и вызывающие вопросы аспекты.

Об успехе, планах на будущее и спорной практике Freedom Finance ДВ побеседовали с ее основателем и мажоритарным акционером Тимуром Турловым.