Основатель финансового холдинга Freedom Finance, российско-казахский миллиардер Тимур Турлов.Фото: Валерий Аяпов
Российско-казахский миллиардер: нас везде и всегда допрашивают с пристрастием
Международный холдинг Freedom Finance, брокерскими услугами которого пользуются и эстонские инвесторы, за последние пару лет подорожал в четыре раза - сегодня его капитализация стремится к четырем миллиардам долларов. Последний год для компании был богат на события: она купила три финансовых организации в трех разных странах, запустила новые услуги, увеличила долю рынка и, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом. Однако есть в истории компании и вызывающие вопросы аспекты.
Об успехе, планах на будущее и спорной практике Freedom Finance ДВ побеседовали с ее основателем и мажоритарным акционером Тимуром Турловым.
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