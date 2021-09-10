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    Михаил Кылварт: Старому городу нужна современная офисная жизнь

    «Необходимо привнести в Старый город повседневную офисную жизнь и создать среду, которая была бы модной и интересной местным жителям», - заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт в программе Kuum Tool на Äripäev Raadio.

    Мэр Таллинна Михаил КылвартФото: Андрас Кралла
    «Конечно, это не означает, что мы больше не ждем туристов, а развлечения и культурная жизнь должны переместиться за пределы Старого города», - пояснил Кылварт.
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