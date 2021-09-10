Михаил Кылварт: Старому городу нужна современная офисная жизнь

«Необходимо привнести в Старый город повседневную офисную жизнь и создать среду, которая была бы модной и интересной местным жителям», - заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт в программе Kuum Tool на Äripäev Raadio.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт Фото: Андрас Кралла

«Конечно, это не означает, что мы больше не ждем туристов, а развлечения и культурная жизнь должны переместиться за пределы Старого города», - пояснил Кылварт.