Аккумулировать капитал - это хорошо, но надо его ещё и вложить, иначе деньги потеряют свою ценность, считает Пеэтер Коппель. Фото: Ильмар Саабас/Ekspress Meedia/Scanpix

Интервью

Дмитрий Фефилов

18 ноября 2021 в 4:00

Инвестиционный стратег: деньги потеряли одну из своих важных функций

4 декабря на конференции «Заставь деньги работать» выступит стратег банка SEB Пеэтер Коппель. ДВ встретились с ним, чтобы поговорить об ажиотаже на рынках, его причинах и возможных последствиях.

Рынки растут стремительными темпами несмотря ни на что, на биржу каждый месяц выходят новые предприятия, всё больше людей смотрят в сторону инвестирования. Такой ажиотаж периодически пугает старожилов рынка, однако они признают, что происходящее имеет своё логическое объяснение. По словам Пеэтера Коппеля, ответ кроется в низких процентных ставках и продолжающемся печатании денег, которые из-за этого уже потеряли одну из трёх своих основных функций. И расплачиваться за это будут дисцип­линированные и консервативные люди, которые пытаются накопить на старость, считает Коппель.