Интервью

Полина Волкова

27 ноября 2021 в 15:07 Поделиться:









Игорь Рытов: через 5 лет медиа будут работать по-другому

Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов на инвестиционной конференции ДВ Фото: Raul Mee

Генеральный директор концерна Äripäev Игорь Рытов управляет компанией уже около 30 лет. Он был одним из тех, кто стоял у истоков газеты «Деловые ведомости» в 1996 году. Мы поговорили с Рытовым о том, как запускались ДВ, какими принципами руководствуется концерн Äripäev, и как его генеральный директор оценивает будущее СМИ.

25 лет назад вышел первый выпуск «Деловых ведомостей». Кто вообще придумал эту газету?