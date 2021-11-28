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    Дальнобойщица на розовом грузовике: это не просто вождение, вначале это по-настоящему трудно

    «Работа водителя грузовика – это не просто вождение, вы должны быть готовы починить автомобиль или сменить колесо в дороге», - описывает любимую работу 32-летняя дальнобойщица Эва Розенберг-Пруули, которая водит розовый тягач Mercedes-Benz.

    Эва Розенберг-Пруули, работающая водителем грузовика, с удовольствием прислала фотографию своей розовой машины Mercedes-Benz модели Actros. Однако сама она не захотела появиться в кадре. Фото: Частный архив
    Далее следует интервью с Эвой Розенберг-Пруули.
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