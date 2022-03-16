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    Владелица эстонско-украинского бизнеса: если война не остановится, будем искать работу

    Геммолог и совладелец ювелирной компании Colibri Ольга Михайлик прожила в Украине почти 20 лет, но в 2019 году переехала с семьей обратно на родину в Эстонию.

    Здесь она открыла фирму, которая продает украшения, произведенные в Украине, причем завод является собственностью компании. Сначала ювелирные издения продавались благодаря "сарафанному радио" и соцсетям, потом Ольга открыла интернет-магазин, и только в начале этого года появился физический шоу-рум.
    Теперь, когда в Украине началась война, производство остановилось. По словам Ольги, они поставили себе четкую границу: "Будем ждать месяц. Если война не остановится, будем искать работу. А если остановится, сможем хотя бы оборудование из Украины привезти".
    Слушайте подкаст "Деловые люди" с Ольгой Михайлик:

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