Интервью

Алена Стадник

16 марта 2022 в 7:42 Поделиться:









Владелица эстонско-украинского бизнеса: если война не остановится, будем искать работу

Геммолог и совладелец ювелирной компании Colibri Ольга Михайлик прожила в Украине почти 20 лет, но в 2019 году переехала с семьей обратно на родину в Эстонию.

Здесь она открыла фирму, которая продает украшения, произведенные в Украине, причем завод является собственностью компании. Сначала ювелирные издения продавались благодаря "сарафанному радио" и соцсетям, потом Ольга открыла интернет-магазин, и только в начале этого года появился физический шоу-рум.

Теперь, когда в Украине началась война, производство остановилось. По словам Ольги, они поставили себе четкую границу: "Будем ждать месяц. Если война не остановится, будем искать работу. А если остановится, сможем хотя бы оборудование из Украины привезти".

Слушайте подкаст "Деловые люди" с Ольгой Михайлик: