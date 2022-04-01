Андрей Коробейник: деньги можно взять из ниоткуда
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник о государственном бюджете, личных финансах и телепередаче «Что? Где? Когда?».
Правительство Эстонии готовит дополнительный бюджет-2022, чтобы покрыть растущие потребности, вызванные войной в Украине и ростом цен. Окончательные параметры еще обсуждаются. О том, кому достанутся увеличенные расходы, а каким сферам грозит сокращение ДВ поговорили с Андреем Коробейником — председателем финансовой комиссии Рийгикогу.
Беженцев из Украины Эстония приняла уже порядка 25 000, что, если брать соотношение с собственным населением, не меньше, чем Германия, Венгрия или Болгария, отметил Коробейник. Но если война не закончится, «то и в 50 000 - 60 000 беженцев мы не уложимся». Экономика Эстонии пока выдерживает нагрузку. Бюджет на 2022 год был консервативным, так что начало года оказалось лучше ожиданий по росту экономики и доходам. Есть надежда, что беженцы обеспечат приток свежей рабочей силы, чем подтолкнут экономический рост.
Отдельная статья увеличения расходов бюджета связана с ростом цен. Центристская партия предложит правительству продолжить меры поддержки населения в связи с растущей ценой на электроэнергию. Помимо этого центристы выступают за снижение акцизов на топливо. Однако пособий предпринимателям не будет.
Одна из статей финансирования растущих - снижение ранее запланированных расходов. Крупное инфраструктурное строительство будет остановлено — «все, что можно не строить, мы не строим».
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