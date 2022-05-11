Интервью

Алена Стадник

11 мая 2022 в 10:05 Поделиться:









Учительница из Украины: наших детей никогда не покинет страх

Учительница математики, физики и астрономии Светлана Мищенко нашла в Эстонии и работу для себя, и возможность продолжать преподавать украинским детям.

В середине февраля Светлана Мищенко приехала из Украины в Эстонию навестить дочь. Через несколько дней началась война.

Через дочь-программиста Светлана смогла выйти на крупную эстонскую ИТ-компанию Net Group, которая разработала программу для удаленной учебы Schoolaby. В начале войны Net Group дала платформу в бесплатное пользование учителям и детям в Украине, а также Польше, Эстонии и других странах, где есть беженцы.

Светлана помогла Net Group разработать учебную программу по математике для украинских школьников и теперь сама преподает через Schoolaby этот предмет.

О войне, жизни Светланы в Эстонии и дистанционном преподавании — слушайте в подкасте «Деловые люди».