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    Учительница из Украины: наших детей никогда не покинет страх

    Учительница математики, физики и астрономии Светлана Мищенко нашла в Эстонии и работу для себя, и возможность продолжать преподавать украинским детям.

    В середине февраля Светлана Мищенко приехала из Украины в Эстонию навестить дочь. Через несколько дней началась война.
    Через дочь-программиста Светлана смогла выйти на крупную эстонскую ИТ-компанию Net Group, которая разработала программу для удаленной учебы Schoolaby. В начале войны Net Group дала платформу в бесплатное пользование учителям и детям в Украине, а также Польше, Эстонии и других странах, где есть беженцы.
    Светлана помогла Net Group разработать учебную программу по математике для украинских школьников и теперь сама преподает через Schoolaby этот предмет.
    О войне, жизни Светланы в Эстонии и дистанционном преподавании — слушайте в подкасте «Деловые люди».

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Учительница математики, физики и астрономии Светлана Мищенко нашла в Эстонии и работу для себя, и возможность продолжать преподавать украинским детям.
Учительница математики, физики и астрономии Светлана Мищенко нашла в Эстонии и работу для себя, и возможность продолжать преподавать украинским детям.
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