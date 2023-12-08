    Производитель шоколада с мухоморами: «Их нет в магазине, только в моем багажнике»

    Шоколад с мухоморами – один из самых популярных продуктов в магазине господина Салусте.Фото: фото из FB Prana Organics

    Что заставляет людей покупать шоколад с ядовитым грибом, и много ли приносит опасный бизнес, рассказал владелец Prana Organics Каарел Салусте.

    Тему опасного шоколада на этой неделе поднял Департамент сельского хозяйства и продовольствия, он рассказал, что такие продукты использовать при производстве продуктов питания запрещено, и что в отношении производителя Prana Organics начата проверка. Еще раньше на увлечение жителей Эстонии опасным грибом обратил внимание Eesti Ekspress, назвав это «мухоморовым безумием». Миф о пользе токсичного гриба довольно сильно распространен. И основатель Prana Organics Каарел Салусте использует его в своем маркетинге.
    Как вы вообще придумали зарабатывать на шоколаде с мухоморами?
    Это произошло не сразу. Я много слышал о том, что мухоморы полезны – на нескольких мастер-классах и лекциях. Последний раз этим летом на фестивале «Аватар» в лагере в Карпатах. Там были люди, которые занимались мухомором. Они сказали, что это был бы классный продукт, что можно сделать шоколад с мухомором, потому что у меня уже есть производство шоколада. И тогда мне стало интересно попробовать. И я не задумывался о том, есть запрет или нет.
    Но это ведь бизнес. Почему вы думали, что на такое будет спрос в Эстонии?
    Говорят, что это яд. А я бы сказал, что это суперфуд. Там очень много полезных компонентов. Он помогает сосредоточиться, он полезен для суставов, улучшает сон и либидо. Есть даже случаи, когда люди вылечили рак, и мухомор очень сильно помогал.

    Хирург-онколог Владимир Афанасьев:

    Это полный бред и профанация в том числе такой важной области как альтернативная народная медицина.

    Научной медицине о возможностях использования мухоморов при лечении онкологических заболеваний ничего не известно. Я не очень хорошо представляю каким образом это вообще может работать.

    Грибы вообще – не мухоморы – изучаются с точки зрения возможности использования в онкологической терапии. Пока из этого ничего не получилось.

    Это можно просто погуглить. Конечно, есть и эффект опьянения, многие люди покупают именно из-за этого. Но я, например, давал попробовать шоколад своему отцу – нет никакого опьянения.
    Я бы сказал, что он очень мало влияет – очень много надо съесть, чтобы что-то почувствовать.
    И вот, тоже можно сказать, мой опыт – после мухомора нету никакого похмелья. Лучше ограничивать алкоголь, а не мухоморы.

    На мой взгляд, я делаю добро для мира.

    И спрос действительно есть?
    Можно сказать, что сравнительно большой. Есть много людей, которые уважают этот продукт. Потому что шоколад с мухомором в два раза дороже, чем другие. И у меня его все равно покупают. Я не могу сказать, что много продаю. Я не хотел бы вообще называть цифр. Сейчас это грозит штрафами.
    Хотя есть много стран, где это не запрещено.
    С сайта магазина вы убрали эту шоколадку – не могу ее сейчас там найти.
    Да, на сайте ее нет и в магазине нет. Есть только у меня в багажнике. Если кто хочет, то я лично привожу и продаю. Или по почте могу отправить.
    Где у вас расположено производство? В Таллинне?
    Нет, в ста километрах от Таллинна. Небольшой заводик. Но сейчас я думаю перевозить производство в другое место. Остальной шоколад я буду делать официально и много. Но у нас в Эстонии высокие налоги. Если сравнивать с Украиной, мне сказали, что даже оборудование мне будет в два раза дешевле.
    Единственная проблема – логистика. Привозить продукт сюда будет дорого. Поэтому я еще рассматриваю разные варианты.
    Просто мне важно делать шоколад с мухомором там, где это не запрещено. Сейчас я продаю его как частное лицо, а не как фирма. И все, что мне грозит – это небольшой штраф, в тюрьму не посадят. Департамент хочет получить штраф в 8000 евро с фирмы. Но фирма не продает мухоморы.
    Скоро в Эстонии могут принять закон, когда торговать мухоморами будет строго запрещено. И тогда нужно будет искать другое место.

    Каарел Салусте, по данным Infopank, является конечным бенефициаром таких компаний как Prana Organics, Kadrimardi, Aqualife, Filter Service, Eesti Vesi, Meie Vesi, а также Eesti Lasteteater MTÜ.

    Компания Stayyoung OÜ – под брендом которой выпускается и продается (кроме мухоморов) шоколад – принадлежит Хорре Салусте (44,59%), Рене Вяйнойя (44,59%) и Уку Тулеву (10,81%).

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