    Один из богатейших людей Эстонии инвестирует в искусственный интеллект... чтобы остановить его

    Яан Таллинн – один из разработчиков Skype и Kazaa, ранний инвестор в DeepMind. Таллинн занимает восьмую строчку ТОПа самых богатых людей Эстонии. Однако в рейтинге не учитываются зарубежные инвестиции, поэтому действительный капитал Таллинна может быть гораздо больше.Фото: Tanel Meos

    «Сидеть на кухнях и разговаривать с людьми» – именно так описывает цель своих инвестиций Яан Таллинн – человек, стоявший у истоков Skype. Один из богатейших людей Эстонии – а возможно, и самый богатый – всерьез обеспокоен опасностями, которые таят в себе нейронные сети. Парадоксально, но именно поэтому он вкладывает деньги в компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта.

    Мы беседуем с Таллинном после дискуссии, посвященной экономическому росту Эстонии, во время которой он пытался говорить об опасностях, исходящих от искусственного интеллекта, а другие участники – о том, как Эстонии извлечь выгоду из этой технологии.

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