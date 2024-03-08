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Николай Андреев

8 марта 2024 в 4:00









«Маленький Голливуд» в лесу под Йыхви нацелился на иностранных продюсеров

Комплекс для кинопроизводства IVIA планирует построить в своем бизнес-парке под Йыхви, в лесу рядом с шоссе Таллинн-Нарва. Фото: Николай Андреев

В Йыхви после трех лет подготовительных работ этим летом должно начаться строительство комплекса для производства фильмов. Но подобный комплекс будут строить и в Таллинне. Парламентарии от партии «Отечество» обратились в Госконтроль с просьбой проверить, разумно ли такое дублирование.

Проект в Таллинне ожидает финансирования от фонда «Капитал культуры», а проект в Йыхви будет реализован по большей части за счет средств Фонда справедливого перехода.

Политики сомневаются

Советник по связям с общественностью парламентской фракции «Отечества» Вильяр Воог пояснил, что члены Рийгикогу из этой партии обратились в Госконтроль не потому, что возражают против самих проектов киностудий в Таллинне и Йыхви.

«Наш вопрос был связан с использованием государственных денег, т.е. чтобы студии Таллинна и Йыхви не съедали долю рынка друг у друга и обе могли бы довести свои проекты до стадии завершения. Мы хотели бы получить более четкое представление об этом», – сказал он ДВ.

Продвигающий идею строительства киногородка в Таллинне Грен Ноорметс рассказал ERR , что два проекта будут не мешать, а дополнять друг друга. Так же считает и Теэт Куусмик, руководитель Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа (IVIA), которое занимается созданием комплекса в Йыхви:

«Киноиндустрия будет приходить сюда на рыночных условиях. И по условиям фонда, мы должны быть всем открыты – если это предприятия, например, из Германии, из Финляндии, они должны свободно попадать сюда. Проект в Таллинне финансируется из средств ”Капитала культуры“ – это культурный объект, он должен, исходя из условий фонда, заниматься развитием эстонской культуры. Поэтому эти два объекта – совсем разные».

Все услуги в одном месте

Новый кинокомплекс в Йыхви – это два объекта: во-первых, цифровой и мультимедиа-инкубатор, во-вторых, инкубатор для творческого предпринимательства.

«Прежде всего, это проект для молодежи, которая сегодня просто уезжает из Ида-Вирумаа. Это проект регионального развития, – сказал Теэт Куусмик и добавил. – Если смотреть современные фильмы – много ли там снято на природе? Люди двигаются в студии, а все, что вокруг них – нарисовано на компьютере. Наши молодые люди после школы идут учиться IT в колледж, в центр профтехобразования, в kood/Jõhvi. А когда заканчивают учебу, следующий шаг в Ида-Вирумаа им сделать очень тяжело. Им легче уехать в Тарту, Таллинн, в Хельсинки или даже в Кремниевую долину – там есть возможности для них».

В мультимедиа-инкубаторе будут студии для киносъемки, для звукозаписи, для монтажа и для создания спецэффектов. В творческий инкубатор планируется привлечь фирмы, которые могли бы делать одежду и другие предметы для съемок.

«Если у нас все получится, создатели фильма, приходя в Ида-Вирумаа, смогут здесь снять в студии диалоги, записать музыку, сделать компьютерную графику, заказать реквизит. Еще рядом есть Вируский фонд кино, с помощью которого можно снять что-то на природе – на берегу, в старой архитектуре, в лесу».

Вируский фонд кино компенсирует кинопроизводителям до 40% расходов на производство фильма, которые были понесены на территории Ида-Вирумаа. Годовой бюджет фонда – 200 000 евро. Его руководитель Пийа Тамм сказала ДВ, что напрямую не участвует в проекте создания кинокомплекса в Йыхви, но две организации будут способствовать работе друг друга.

По словам Куусмика, государство передаст территорию под строительство в собственность IVIA через пару недель. По предварительной калькуляции, на строительство потребуется приблизительно 16-17 млн евро. Точная цифра будет ясна после конкурса госпоставки, который начнется, видимо, летом. Если все пойдет по плану, комплекс начнет работу к концу следующего года.

Партнеры IVIA в данном проекте – Ида-Вируский центр предпринимательства и Таллиннский научный парк Тehnopol.

Ольга Курдовская, руководитель проекта со стороны Tehnopol, сказала, что для научного парка интересна возможность объединить под одной крышей творческое предпринимательство и развитие новых технологий:

«Искусственный интеллект в кинопроизводстве, технологии виртуальной реальности, звуковой дизайн, стриминговые сервисы – все это играет очень значительную роль в развитии киноиндустрии, если смотреть глобально. И очень логично, что мы этим занимаемся, особенно с учетом тех компетенций, которые наработаны в Эстонии».

Руководитель IVIA Теэт Куусмик. Фото: Николай Андреев

Вложения окупятся, но не все

«Сейчас мы можем сказать, что йыхвиский проект в значительной степени финансируется из средств Фонда справедливого перехода, но его будущее содержание все равно должно покрываться за счет местных фондов – надеюсь, за счет предпринимательской деятельности, но в худшем случае – из средств местного самоуправления или государственного бюджета. Для реализации первого, а не второго сценария важно иметь представление о взаимном эффекте двух проектов», – сказал представитель «Отечества» Вильяр Воог.

По словам Теэта Куусмика, киностудии в Йыхви – один из 15 проектов, которые сейчас ведет IVIA.

«Когда мы беремся за новый проект, мы, прежде всего, продумываем бизнес-модель - каким образом это всё будет работать и есть ли возможность достичь того, что проект будет самоокупаемый?» – сказал он.

Куусмик добавил, что в промпарках Ида-Вирумаа, управляемых IVIA, обычно около 85% затрат на строительство нового объекта покрывается за счет какого-либо фонда, а 15% – за счет IVIA. И именно эта меньшая доля должна быть самоокупаемой. Агентство занимается проектами, важными для развития региона, которые нельзя было бы реализовать обычным путем – с полной окупаемостью, за счет банков и собственных средств предпринимателей.

Теэт Куусмик рассказал, что побывал во многих киностудиях в Европе. Эта отрасль растет, растет и ее финансирование из средств ЕС. Современные студии есть в Польше, Германии, Чехии, Исландии, но в Балтии и Северных странах студий, подобных той, что планируют строить в Йыхви, нет.

Расположение студии в дальнем углу Евросоюза также поможет кинопроизводителям сохранять подробности будущего фильма в секрете до премьеры. Кинокомплекс расположится буквально в лесу, под Йыхви, рядом с шоссе Таллинн-Нарва. Куусмик отмечает, что интерес к Эстонии у производителей фильмов возрос после того, как Кристофер Нолан частично снял здесь свой «Довод». И уже сейчас есть продюсеры, которые хотели бы забронировать время в еще не построенной йыхвиской студии.

«Если бы у нас этот объект был уже готов, первые фильмы в нем уже снимали бы, – сказал Куусмик. – Самый важный вопрос именно в том, чтобы построить эту инфраструктуру».