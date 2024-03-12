Интервью

Александра Матвеева

12 марта 2024 в 4:00









«Вечером стулья – утром деньги». Боль в спине вдохновила таллиннца начать бизнес

Эдуард Тереханов. Фото: Личный архив

Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.

Как возникла идея создания «полезных» стульев?

Все началось с того, что у меня болела спина, это было больше десяти лет назад. Болела она так, что я искал любые способы лечения, обошел всех врачей. Я просто смеялся, когда профессор на карачках ходил по кабинету и говорил, что все это ерунда, что у всех болят спины и так этот мир устроен.

И вдруг я нахожу сайт, на котором изображен стул, сделанный по такому принципу, который я сейчас представляю. Разработал его физиолог, вертебролог и врач спортивной медицины Кирилл Матвеев.

Первая моя мысль – какая-то ерунда, не может быть так просто. Я связался с врачом, купил стул себе и сразу понял, что это классная идея. Я понял, что это работает. На стуле сидел мой сын, на нем сейчас много лет сидит моя жена. Я общался с теми людьми, которым Кирилл продавал стулья в России.

Я считаю этого врача гением – люди садятся на стул, привыкают к нему за день-два и потом не очень-то хотят пересаживаться на другой. Потому что, сидя на этом стуле, испытываешь удовольствие.

Сейчас все больше людей ведет сидячий образ жизни. То, что в результате начинает болеть спина, – это на самом деле только верхушка айсберга.

И вам настолько понравился стул, что вы решили привезти технологию в Эстонию?

Да, это было лет 10 назад. Мы решили создать совместную фирму в Эстонии, у меня там была совсем малая доля, а владельцем был Кирилл. Все началось с того, что нам закрыли счет, потому что он не резидент Эстонии, потому что он из России. В итоге получилось так, что я оплачивал тут большое количество счетов – занимался патентированием, а это очень дорого.