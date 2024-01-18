    Крупная мебельная фабрика в Валга закрывается и сокращает полсотни рабочих мест

    Delux Holding Йорана Шёхольма купил Gomab OÜ почти шесть лет назад. Производитель мебели, в котором раньше работало несколько сотен человек, сейчас в процессе ликвидации.Фото: Карин Кальюлате/Ekspress Meedia/Scanpix

    Финский промышленник Йоран Шёхольм закрывает производителя мебели Gomab OÜ в Валга, все 55 сотрудников получают уведомления об увольнении.

    «Мы работали в убыток. Мы продолжали пытаться, но теряли деньги, и я подумал, что лучше пока остановиться и посмотреть, что мы можем сделать», – объяснил Йоран Шёхольм, владелец и топ-менеджер мебельной фабрики Delux. Безумно высокими были затраты на электроэнергию, особенно в 2022 году, но также и в прошлом году, признался он.

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