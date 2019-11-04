С Danske надо быть терпеливым

Потрепанные скандалом с отмыванием денег акции Danske я покупал с расчетом на долгосрочную перспективу, и похоже, придется ждать 4-5 лет.

Такое впечатление остается от стратегии нового генерального директора Danske Криса Фогельзанга на ближайшие годы о том, как преодолеть скандал, повысить прибыльность и восстановить доверие клиентов и инвесторов. План был обнародован в пятницу вместе с результатами банка за третий квартал и с целями на 2023 год.