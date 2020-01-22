Инвестор Тоомас: не все должники Crowdestate безнадежны

Инвесторы вложили 210 000 евро в проект "Kevade 9, Tallinn" и до сих пор не получили ни цента из-за затяжного судебного разбирательства, по причине которого залог остается нереализованным. Фото: Скриншот

Изучил базу данных Crowdestate и отметил те проекты, которые сразу стали должниками, не сделав даже первого платежа. Оказалось, что некоторые из них все-таки что-то выплачивают.

В начале месяца на платформе было 39 задолжавших проектов, сумма их долга в общей сложности составляет 9,7 млн евро. Тех проектов, которые попали в разряд должников с самого первого платежа, 13.