Инвесторы Crowdestate в ожидании: Q-haus обанкротился

Фото: Андрас Кралла

Сообщивший в сентябре о начале процедуры банкротства производитель деревянных домов Q-haus Baltic, сменивший название на Pessaraag OÜ, официально признан банкротом, и была инициирована реализация имущества под залог.

По данным коммерческого регистра, Pessaraag OÜ банкрот с 13 ноября этого года. Предшественник Pessaraag, Q-haus, привлек 700 000 евро от инвесторов через Crowdestate. Это означает, что 1 138 инвесторов остались в ожидании средств, пока объект залога не будет реализован.