Инвестор Тоомас • 4 июня 2021 в 7:53
Инвестор Тоомас
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Инвестор Тоомас: Novaturas с убытком дороже, чем с прибылью
С начала года акции туроператора Novaturas быстро росли. Сегодня их цена выше, чем была до начала пандемии, при этом финансовые показатели предприятия по-прежнему остаются слабыми. Инвесторы ожидают быстрого восстановления, отчего и акция предприятия двигалась вверх.
За последнее время на цену акций оказывали влияние позитивные новости и большие ожидания. Яак Роосааре сказал об удвоении цены акции, аналитики также прогнозируют рост цены. Один из читателей обратил мое внимание на то, что стоимость акции предприятия с убытком выше, чем она была до кризиса, когда оборот и прибыль были в разы больше.
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