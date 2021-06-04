Инвестор Тоомас: Novaturas с убытком дороже, чем с прибылью

Аналитики настроены оптимистично в отношении акций Novaturas. Фото: Verslo Žinios

С начала года акции туроператора Novaturas быстро росли. Сегодня их цена выше, чем была до начала пандемии, при этом финансовые показатели предприятия по-прежнему остаются слабыми. Инвесторы ожидают быстрого восстановления, отчего и акция предприятия двигалась вверх.

За последнее время на цену акций оказывали влияние позитивные новости и большие ожидания. Яак Роосааре сказал об удвоении цены акции, аналитики также прогнозируют рост цены. Один из читателей обратил мое внимание на то, что стоимость акции предприятия с убытком выше, чем она была до кризиса, когда оборот и прибыль были в разы больше.