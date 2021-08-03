Инвестор Тоомас • 3 августа 2021 в 6:40
Инвестор Тоомас
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Инвестор Тоомас: Индия обещает быть новым Китаем - как инвестору на этом заработать?
В мае 2019 года отмечали новый рекорд индекса Sensex, который преодолел отметку в 40 000 пунктов. В этом году он уже выше отметки в 52 500 пунктов. Фото: Reuters/Scanpix
На недавно проходящем инвестиционном фестивале Таави Котка и Кристьян Лепик рассказали о шести мегатрендах, которые нужно не проспать. По утверждению Котка, Индия - это новый Китай 2004 года. Было бы глупо не изучить эту возможность.
У меня нет достаточно свободного времени, чтобы быть в курсе всех мировых рынков, поэтому я в список отслеживаемых рынков взял индийский регион и сосредоточил внимание на рынке акций.
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