Инвестор Тоомас: Индия обещает быть новым Китаем - как инвестору на этом заработать?

В мае 2019 года отмечали новый рекорд индекса Sensex, который преодолел отметку в 40 000 пунктов. В этом году он уже выше отметки в 52 500 пунктов. Фото: Reuters/Scanpix

На недавно проходящем инвестиционном фестивале Таави Котка и Кристьян Лепик рассказали о шести мегатрендах, которые нужно не проспать. По утверждению Котка, Индия - это новый Китай 2004 года. Было бы глупо не изучить эту возможность.

У меня нет достаточно свободного времени, чтобы быть в курсе всех мировых рынков, поэтому я в список отслеживаемых рынков взял индийский регион и сосредоточил внимание на рынке акций.