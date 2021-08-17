Инвестор Тоомас: финансовой свободы может достичь каждый

Слева направо: инвесторы Лийзи Кирш, Кристьян Лийвамяги, Яак Роосааре. Фото: Äripäev

Минувшие пятницу и субботу я провел на Фестивале мнений в Пайде. Слушал, кто какими идеями делится. И был сильно удивлен тому, о чем говорили некоторые люди.

В обсуждении темы финансовой независимости приняли участие инвесторы Лийзи Кирш, Кристьян Лийвамяги и Яак Роосааре. Они рассказывали, как еще в молодости решили урезать свои расходы и нашли подработку, чтобы получить дополнительные деньги, которые позволили им наращивать инвестиции.