Инвестор Тоомас • 17 августа 2021 в 11:04
Инвестор Тоомас
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Инвестор Тоомас: финансовой свободы может достичь каждый
Минувшие пятницу и субботу я провел на Фестивале мнений в Пайде. Слушал, кто какими идеями делится. И был сильно удивлен тому, о чем говорили некоторые люди.
В обсуждении темы финансовой независимости приняли участие инвесторы Лийзи Кирш, Кристьян Лийвамяги и Яак Роосааре. Они рассказывали, как еще в молодости решили урезать свои расходы и нашли подработку, чтобы получить дополнительные деньги, которые позволили им наращивать инвестиции.
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