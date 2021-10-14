Инвестор Тоомас: увеличил свою ставку на Enefit Green

Сегодня снова подписался! Я получил дополнительную полезную информацию, которая стала причиной для дополнительной подписки на акции Enefit Green.

Инвестор Тоомас со своей поклонницей Фото: Рауль Меэ

Я вчера организовал семинар, на котором лица руководителей Enefit Green светились оптимизмом. Общаясь с руководством и инвесторами, сделал вывод, что мне следует увеличить свою ставку на Enefit Green. Я переспал с этой мыслью ночь и сегодня утром решил подать новый ордер.