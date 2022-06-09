Инвестор Тоомас: подписка на акции Cleveron Mobility – решение принято

Я оживился, когда узнал о планах Cleveron Mobility выйти на биржу. Но после прочтения их свежего проспекта весь мой энтузиазм испарился.

Рыночная капитализация предприятия в рамках IPO оценивается в 60 миллионов евро. Фото: Лийз Трейманн

С понедельника можно подписаться на акции предприятия Cleveron Mobility, которое занимается разработкой автономных автомобилей для доставки «последней мили». Предприятие планирует привлечь 5 миллионов евро. Цена акции – 1,87 евро. Но я так и не сумел отыскать в проспекте тот пряник, который бы мотивировал меня выложить деньги на стол.