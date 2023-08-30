Инвестор Тоомас: уделал коллегу из Латвии по доходности. Мастерство! Но еще не вечер.

У меня все хорошо, у латвийского коллеги - не очень. Но рано судить: он играет вдолгую Фото: Антти Веэрмаа

Инвестирование - настолько унылое дело, что иногда его сравнивают с наблюдением за тем как высыхает краска. Когда я наблюдаю за динамикой портфеля моего друга и коллеги Андриса, вынужден с этим образом согласиться.

Помните как в конце прошлого года я кричал: "Люди, люди! Смотрите: портфель, который уделал и рынки и самого Инвестора Тоомаса!"? Рано пташечка пропела: с тех пор портфель инвестора Андриса ушел в минус. А у меня, кстати, все идет по плану: потихонечку идем к годовой доходности в 12%.