    Инвестор Тоомас: шведский автопроизводитель плывет против рынка

    У компании слишком много проблем, и в ближайшее время они явно не исчезнут.Фото: Reuters/Scanpix

    Несмотря на рекордные показатели производства, акции шведского производителя легковых автомобилей Volvo Cars падают на фоне весьма позитивной фондовой биржи Стокгольма.

    Когда осенью 2021 года Volvo Cars пришла на биржу, а точнее, вернулась, я подумал, что она могла бы стать народной акцией, подобной Enefit Green. Возможно, акция стала бы частью портфеля почти каждого шведского инвестора, так же как Enefit является частью портфеля почти каждого эстонского инвестора. И точно так же почти каждый швед рано или поздно имел бы в своем гараже хотя бы один из автомобилей, произведенных этой компанией.

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