Инвестор Тоомас: шведский автопроизводитель плывет против рынка

ВВП США вырос в 2023 году на 2,5%

ВВП США вырос в четвертом квартале на 3,3%, а за весь 2023 год на 2,5%, сообщает Bloomberg.

ВВП США вырос в четвертом квартале на 3,3%, а за весь 2023 год на 2,5%, сообщает Bloomberg.