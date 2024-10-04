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  • 04.10.24, 11:34

Инвестор Тоомас: Eleving меня не убедила, но акции компании все равно попадут в мой портфель

За последнюю неделю все разговоры были посвящены предложению Eleving, и я размышлял, стоит ли добавлять новую компанию в свой портфель. Поэтому я решил взглянуть на ситуацию поближе.
Некоторые цифры говорят в пользу Eleving, но бизнес быстрого кредитования – это рискованная инвестиция.
  • Некоторые цифры говорят в пользу Eleving, но бизнес быстрого кредитования – это рискованная инвестиция. Foto: Andras Kralla
Последние данные компании Eleving, которая занимается быстрым кредитованием, рисуют очень оптимистичную картину. В первой половине текущего года чистая прибыль выросла на 38%, а выручка и EBITDA – на 21% и 28% соответственно. Компания получает высокую прибыль, а спрос на услуги продолжает расти – чистый портфель выданных кредитов вырос до 342,5 миллиона евро. Кроме того, по словам генерального директора Eleving Group Модестаса Судниуса, компания является прибыльной уже восемь лет подряд.

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