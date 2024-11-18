Назад 18.11.24, 11:45 Инвестор Тоомас: на американских горках с Wise из минуса снова в плюс С момента выхода на биржу акций Wise я катаюсь с ними как на американских горках: один день в минусе, другой – в плюсе. Теперь ситуация снова выглядит более радужно.

За три года я заработал на акциях Wise почти 55 евро. Foto: Zumapress.com/Scanpix

На позапрошлой неделе Wise объявила о своих результатах, и акции выросли, благодаря чему моя позиция снова оказалась в плюсе. Это, конечно, радует, но горький привкус возникает из-за того, что я держу акции с лета 2021 года, когда компания разместила акции на Лондонской фондовой бирже, и за три года я заработал всего 55 евро.