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  • 18.11.24, 11:45

Инвестор Тоомас: на американских горках с Wise из минуса снова в плюс

С момента выхода на биржу акций Wise я катаюсь с ними как на американских горках: один день в минусе, другой – в плюсе. Теперь ситуация снова выглядит более радужно.
За три года я заработал на акциях Wise почти 55 евро.
  • За три года я заработал на акциях Wise почти 55 евро. Foto: Zumapress.com/Scanpix
На позапрошлой неделе Wise объявила о своих результатах, и акции выросли, благодаря чему моя позиция снова оказалась в плюсе. Это, конечно, радует, но горький привкус возникает из-за того, что я держу акции с лета 2021 года, когда компания разместила акции на Лондонской фондовой бирже, и за три года я заработал всего 55 евро.

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