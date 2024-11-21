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  • 22.11.24, 06:00

Инвестор Тоомас: высокая доходность облигаций манит и пугает

Одна эмиссия облигаций заканчивается сегодня, другая – на следующей неделе. Оба эмитента предлагают весьма привлекательную доходность. Вопрос, подписываться или нет.
Латвийский продавец подержанных автомобилей Longo Group предлагает 10-процентные облигации, обеспеченные активами собственных латвийских и литовских дочерних компаний, а именно автомобилями и недвижимостью.
  • Латвийский продавец подержанных автомобилей Longo Group предлагает 10-процентные облигации, обеспеченные активами собственных латвийских и литовских дочерних компаний, а именно автомобилями и недвижимостью. Foto: Ingus Bajars
На балтийском рынке облигаций, который благодаря росту процентных ставок за последние два года заметно ожил, аппетиты инвесторов тоже выросли. Если раньше облигации LHV и Inbank с купоном 6% продавались с премией в 6%, то сегодня переплачивать за них никто особо не торопится. Например, свежие облигации LHV с купоном 6% хоть и были переподписаны в два с половиной раза, сегодня на рынке продаются практически по номиналу, да и то торговля идет очень вяло.

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