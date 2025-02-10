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  • 10.02.25, 11:06

Инвестор Тоомас: на Таллиннской бирже я многих оставил позади

Размер моего портфеля на Таллиннской бирже составляет около 100 000 евро, но этого недостаточно, чтобы попасть в TOП 1000. И тем не менее я опережаю многих других известных инвесторов, которые знают толк в деньгах.
Я посмотрел, как изменились доли иностранных инвесторов за последние три года на Таллиннской фондовой бирже.
  • Я посмотрел, как изменились доли иностранных инвесторов за последние три года на Таллиннской фондовой бирже. Foto: Andras Kralla / Äripäev
В мой портфель местных предприятий входят акции LHV Group, Coop Bank, EfTEN Real Estate и Enefit Green, а также EfTEN United Property Fund, чьи акции не входят в TOП Таллиннской биржи, поскольку для них не существует реестра акций. Мой общий портфель составляет около 640 000 евро, что означает, что я вложил в Таллиннскую биржу 15,6% своего портфеля.
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