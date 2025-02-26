Инвестор Тоомас: сектор, который я не решаюсь рекомендовать
Читатели интересовались, комментирую ли я продовольственный сектор, особенно сейчас, когда птичий грипп привел к росту цен на яйца в США. Я отвечу: это сложный сектор для инвестора, чтобы заработать деньги.
Латвийский производитель яиц APF Holdings, планирующий выйти на биржу, намерен привлечь в качестве якорного инвестора крупный латвийский пенсионный фонд и продлевает срок подписки на первичное размещение акций, а также снижает цену подписки на 25%.
Сфера предприятия, IPO которого началось неделю назад, на первый взгляд может показаться несколько узкой, но при ближайшем рассмотрении открывается большая картина. У компании также есть амбициозные планы по расширению деятельности в балтийских странах. Это побудило меня погадать на кофейной гуще.
Разумный уровень цен в Selver подтверждается как собственными анализами компании, так и опубликованными в СМИ исследованиями покупательских корзин. Прочитайте подробнее и узнайте также семь советов по экономии от Selver.