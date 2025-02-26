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  • 26.02.25, 11:17

Инвестор Тоомас: сектор, который я не решаюсь рекомендовать

Читатели интересовались, комментирую ли я продовольственный сектор, особенно сейчас, когда птичий грипп привел к росту цен на яйца в США. Я отвечу: это сложный сектор для инвестора, чтобы заработать деньги.
Какао-бобы.
  • Какао-бобы. Foto: Liis Treimann
Я не инвестировал в пищевой сектор с марта прошлого года, когда продал последнюю партию акций норвежского рыбопромышленника Lerøy Seafood. Я был инвестором в Lerøy в течение 11 лет и за это время получил довольно приличную прибыль. Общий рост стоимости составил около 115%, а если добавить дивиденды, то моя цель по доходности в 12% годовых была вполне достигнута.
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