Инвестор Тоомас: торговая война нашла следующую жертву в моем портфеле

Финский производитель электроники Incap, имеющий заводы в США и Курессааре, объявил в конце недели результаты, которые оказались ниже ожидаемых, что привело к падению акций в моем портфеле.
- Несмотря на слабые результаты первого квартала аналитики полагают, что акции Incap потенциально могут вырасти более чем на 35%. Президент компании Отто Пукк (на фото) также ожидает, что второе полугодие будет более успешным.
- Foto: Liis Treimann
В первом квартале этого года оборот компании Incap составил 52,5 млн евро, а чистая прибыль - 3,8 млн евро. В том же квартале прошлого года оборот компании составил 51,4 млн евро, а чистая прибыль - 4,9 млн евро. Однако ожидания аналитиков были гораздо выше: согласно данным Factsett, два аналитика, которые отслеживают показатели компании, прогнозировали оборот в размере 55 млн евро и 58,1 млн евро соответственно.
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