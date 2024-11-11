Назад 12.11.24, 07:00 Инвестор Тоомас: аналитики присоединились к нам с Incap Мое путешествие с Incap было далеко не гладким – в один момент я был уверен, что достоин звания гуру фондового рынка, а в другой – что попал в глубокую яму. Но, сюрприз-сюрприз, аналитический дом Inderes недавно решил отправиться в путешествие вместе со мной.

Можно сказать, что на данный момент последняя сделка уже окупилась. Foto: Raul Mee

Я добавил Incap в свой портфель летом 2022 года, и с тех пор я катаюсь с этой акцией, как на американских горках. Поначалу казалось, что это сон. За шесть месяцев цена акций Incap выросла более чем на 50% по сравнению с ценой покупки в 14 евро, и я уже видел себя гением фондового рынка в своем собственном воображении. На самом деле я был в восторге совсем недолго, потому что через несколько месяцев, в апреле 2023 года, Incap значительно снизил прогноз прибыли на год. Всего за один день стоимость компании упала на 42%, а цена акций – до 11 евро, что перевело меня из состояния счастливого инвестора в депрессивного.