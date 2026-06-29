Болезненный урок полугодия: больше дивидендов не значит больше денег
Дивиденды за это полугодие дали мне один очень практичный и болезненный урок: рост на бумаге не всегда означает большую сумму на банковском счете. Дивиденды от моих американских технологических гигантов действительно неплохо выросли, но на деле весь этот рост ушел на налоги.
От дополнительного налога на дивиденды из США мне, к счастью, удалось избавиться.
Foto: Anti Veermaa
Если сравнить первую половину 2025 года с нынешним полугодием, бросается в глаза любопытная аномалия. Дивиденды до налогов по моим американским акциям – Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia и Micron – за год выросли на 9,5%, но чистая сумма, поступившая на счет, почти не изменилась. Причину нужно искать в бюрократии.
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