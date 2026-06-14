Продавец канцтоваров сократил дивиденды: оснований для чрезмерного оптимизма нет
Продающая канцелярские товары в странах Балтии Charlot OÜ в прошлом году увеличила выручку и прибыль, однако владельцы решили сократить дивиденды. Ситуация на рынке не дает оснований для чрезмерного оптимизма, признало руководство.
В секторе B2B, то есть среди бизнес-клиентов, заметно сокращение использования офисных принадлежностей, отмечает один из крупнейших игроков этой сферы Charlot.
Foto: Raul Mee
Charlot, управляющая в трех странах Балтии в общей сложности 67 магазинами, в 2025 году увеличила консолидированную выручку на 6,5%, до 23,4 млн евро. В то же время операционная прибыль выросла более чем на 27%, почти до 1,4 млн евро.
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