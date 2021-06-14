Пилле Иваск • dv.ee • 14 июня 2021 в 3:00
Эпицентр
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Эстонии угрожает монополия на рынке кинотеатров
На рынке кинотеатров Тарту фактически установилась монополия. Есть вероятность, что так произойдет и в Таллинне.
По словам главы Департамента конкуренции Мярта Отса, он обеспокоен положением на рынке кинотеатров, и его ведомство внимательно следит за развитием ситуации с кинопрокатом в Эстонии.
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