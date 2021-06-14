Только для подписчиков

Эстонии угрожает монополия на рынке кинотеатров

Один из кинотеатров Apollo в Тарту Фото: Рауль Меэ

На рынке кинотеатров Тарту фактически установилась монополия. Есть вероятность, что так произойдет и в Таллинне.

По словам главы Департамента конкуренции Мярта Отса, он обеспокоен положением на рынке кинотеатров, и его ведомство внимательно следит за развитием ситуации с кинопрокатом в Эстонии.