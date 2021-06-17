Розничный инвестор Аве Лиллемяэ, которая впервые начала инвестировать на Таллиннской бирже несколько месяцев назад. Фото: Jassu Hertsmann

Жизнь на Таллиннской бирже кипит: инвесторов все прибавляется

Число инвесторов на местной бирже продолжает увеличиваться, и тренд этот ускоряется. Äripäev поинтересовался у новичков, что их привлекло на биржу и как у них продвигаются дела с первыми инвестициями.