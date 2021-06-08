На Таллиннскую биржу планирует выйти новая амбициозная компания
Генеральный директор Bercman Technologies Март Сууркас, что ранний выход компании на биржу - это большой плюс для инвесторов, т.к. они смогут получить доход от роста стартапа. Фото: AS Bercman Technologies
Компания AS Bercman Technologies планирует получить «зеленый свет» на эмиссию акций на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North уже в ближайшие недели.
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