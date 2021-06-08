dv.ee • 8 июня 2021 в 14:18
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Таллиннская Биржа

На Таллиннскую биржу планирует выйти новая амбициозная компания

Генеральный директор Bercman Technologies Март Сууркас, что ранний выход компании на биржу - это большой плюс для инвесторов, т.к. они смогут получить доход от роста стартапа.   Фото: AS Bercman Technologies

Компания AS Bercman Technologies планирует получить «зеленый свет» на эмиссию акций на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North уже в ближайшие недели.

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