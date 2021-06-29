Работники строительной фирмы Farovent Suomi OY (справа налево) Бруно, Андрей и Оливер. Возможность ездить в Финляндию была у них на протяжении всей пандемии, однако они признают: пересечение границы - дело хлопотное. Фото: Liis Treimann

Путешествие из Эстонии в Финляндию: раньше просто сходил с корабля, теперь час стоишь в очереди

Благодаря ослаблению ограничений люди вновь начали путешествовать в Финляндию паромом. И хотя теперь это делать гораздо проще, пассажиры уверяют – подобные поездки все еще полны обязательств и неудобств.

Те, кто собирается ехать в Финляндию, должны быть готовы предъявить паспорт вакцинации (или справку об отрицательном тексте на коронавирус), а также пройти многочисленные проверки документов по обе стороны границы.